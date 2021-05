Crescimento de orgânicos

A Shambala Naturais apresentou, em março de 2021, o melhor resultado de seus 34 anos. Criada em 1987 pelo gaúcho Constantino de Freitas, a empresa - com sede em Gravatal (SC) - registrou no primeiro quadrimestre deste ano crescimento de 47,8% em relação ao ano passado. O empresário conta que o Rio Grande do Sul é um dos principais responsáveis pelo seu desempenho com participação de 24,3% no faturamento. Os resultados da Shambala confirmam tendência de consumo durante a pandemia: a empresa de pesquisas BCC Research informa que o mercado global de alimentos orgânicos deve crescer, cerca de 1,5% até 2024, chegando a valer US$ 211,3 bilhões.

Créditos de carbono

A Ecofinance Negócios, empresa gaúcha de consultoria especializada em projetos de combate às mudanças climáticas, negociou neste mês 4,5 milhões de créditos de carbono com duas empresas: uma holandesa e outra indiana, segundo o CEI Eduardo Baltar, A consultoria está entre as 5 do Brasil em número de projetos de créditos de carbono aprovados pela ONU.

Academia premium

A caxiense Inkore Fitness inicia seu projeto de expansão para democratizar o conceito de academia premium a um preço mais acessível, abrindo no 2º semestre a primeira franquia, no prédio histórico tombado que sediou a Cooperativa Vinícola São Victor, em Caxias do Sul. A academia será instalada em 2 mil metros quadrados. Seus empreendedores Daniel e Deividi Gonzatto, Mabel Gonzatto e Sandra Lunardi querem contribuir com a revitalização da região.

Mais Top Estética

A rede de franquia Mais Top Estética - serviços de saúde e estética - tem tratativas com três fundos de investimentos para venda da marca, que possui 145 unidades em funcionamento no país. E projeta faturar R$ 100 milhões em 2021, fechar o ano com 674 unidades comercializadas e pelo menos 432 em operação. Em 2020, a empresa recusou a oferta de compra de um fundo dos Emirados Árabes no valor de R$ 30 milhões.

Expansão de agentes autônomos

Uma das maiores corretoras do Brasil, a Guide Investimentos tem investido com força na expansão da sua base de agentes autônomos (AAIs), um dos principais focos de disputa no mercado financeiro atualmente. A Guide conta com cerca de 400 agentes vinculados à sua plataforma, sendo que o plano é elevar o número em 50% até dezembro. E o RS aparece como região estratégica nesse sentido. Mesmo sem escritório próprio no local, o RS é o segundo Estado mais significativo para a corretora em AAIs, atrás apenas de São Paulo. Pouco mais de 20% dos clientes da Guide estão no RS, percentual parecido com o de assessores e valores sob custódia. Cerca de 13% dos escritórios de AAIs estão em solo gaúcho. E o papel do agente autônomo é fundamental para apoiar o investidor na hora de tomar decisões.