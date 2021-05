A 30ª Feira Mercopar

A 30ª edição da Mercopar já tem data para sua realização - os dias 5 a 7 de outubro deste ano no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS). O evento reúne pequenos, médios e grandes negócios de segmentos variados. Aos moldes de 2020, quando foi a única feira industrial presencial realizada no país, a edição de 2021 está planejada para a forma híbrida (on-line e presencial) com foco na geração de negócios. Em 2020, ela bateu recorde de R$ 128 milhões em negócios gerados, alta de 96% sobre 2019. Os 15 mil m2 receberam 235 expositores, incluindo 40 startups, e mais de 10 mil visitantes (nos três dias em diferentes horários), que participaram de forma presencial e, também, por meio da plataforma digital do evento. Para 83% dos expositores, o evento atendeu ou superou as expectativas.

Novo vinho Salton

Aos 110 anos, completados em 2020, a Família Salton de Bento Gonçalves, a vinícola mais antiga do país em atividade, já contava com um rótulo da marca Campanha, o corte Marselan e Tannat. Sua qualidade e a consistência enológica levaram a empresa a transformar o Campanha em uma linha própria. Assim, chega ao mercado neste mês o Campanha Marselan e, em tempo futuro, a linha ganhará ainda o varietal Tannat, totalizando três vinhos.

Vinhos da Garibaldi

O ano de 2021 começou com o 'copo meio cheio' para Cooperativa Vinícola Garibaldi, na carona do faturamento do primeiro quadrimestre que cresceu 20% sobre igual período de 2020. Lideram os negócios os mercados do RS, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, puxados pelos espumantes, cujas vendas subiram 7% no geral, com o protagonismo dos rosés, que cresceram 50%.

No ParkShopping

O ParkShopping Canoas tem 17 novidades em seu mix de operações, seis já em funcionamento e 11 para serem inauguradas. As novas lojas compreendem diversos setores. As já inauguradas são: Sicoob Transcredi, Dermage, Lauê, Oi, Unidas e Camarão Express. Entre as próximas aberturas estão marcas como Crocs, KFC, Artex, Masson e Ótica Chilli Beans.

A Diária 30 horas

A Intercity Hotels lança a campanha Diária 30 Horas, que estende o período da hospedagem com check-in a partir das 12h e check-out até às 18h, sem taxa extra. Com isso, o viajante pode chegar mais cedo ou deixar para arrumar as malas mais tarde na partida. O benefício é exclusivo para reservas com check-out até 31 de outubro de 2021, via aplicativo Orange ou no site.

Snook Ball Bourbon

O Bourbon Wallig está com nova atração: o Snook Ball. Ele é similar ao tradicional jogo de sinuca, mas jogado com os pés, tendo como objetivo acertar as bolas nas caçapas que ficam nas laterais da pista, simulando uma mesa de bilhar. Para manter o distanciamento social, o estande, que não é fechado e possui 24m², garante uma distância de 6m² por pessoa e a entrada de, no máximo, quatro jogadores.

Linha de dermocosméticos

Após três anos de atuação em Porto Alegre, a Le Fohat Estética e Saúde investe, agora, no mercado de dermocosméticos. A marca gaúcha lançou a primeira linha home care, para tratamento em casa, aprovada pela Anvisa. Inicialmente ela produziu o Sérum Vita C 10 lipossomada Ácido Hialurônico e o Sabonete Fitoterápico Espumógeno. Os produtos que hidratam, reduzem manchas e rejuvenescem já estão à venda na clínica de Porto Alegre e filial de São Leopoldo (RS). "Decidimos criar uma linha de produtos para atender os nossos clientes. Queríamos criar algo personalizado, eficaz e que conversasse com os nossos tratamentos e serviços", afirmam Luciane Rosa Feksa e Tássia Trema de Deus, proprietárias da Le Fohat.