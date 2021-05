Novidades nos shoppings

Os shoppings da rede Bourbon e o Porto Alegre CenterLar estão com novidades. O Porto Alegre CenterLar conta com três novas operações: a Duco Eletrônicos inaugura sua primeira loja física, trazendo produtos como smartphones e acessórios; a Coliseu Joalheria e Ótica, marca gaúcha com mais de 50 anos de atuação, conta com um amplo mix de joias, e a Noca Móveis produz móveis sob medida com design personalizado e sustentáveis. No Bourbon Assis Brasil, os clientes irão encontrar brincos, colares, anéis e maquiagens na Moça Bijú. Já a Vivo Commcenter passou por uma ampliação para melhor atendimento ao cliente. No Bourbon Ipiranga, a Wall Street Posters, loja de presentes, passou por realocação dentro do shopping e agora está localizada em frente ao antigo ponto.

No dia do iogurte

Uma das fundadoras da indústria gaúcha de laticínios Sans Souci, Sigrid Pesenatto, convidou a especialista em lácteos professora Neila Richards e nutricionista Rita Cherutti para um bate-papo no Instagram @iogurtesanssouci, às 17h desta segunda-feira, dia dedicado ao iogurte, sobre seus benefícios, as variadas formas de consumo e que, além de delicioso, é capaz de aumentar a imunidade.

Na feira do azeite

Cerca de 11 marcas/rótulos de azeite de oliva extravirgem produzidas no RS estarão presentes na Feira do Azeite Novo na manhã deste sábado (15), em Porto Alegre, no pátio da Secretaria da Agricultura, no Menino Deus. A Feira do Azeite, uma inciativa da Ibraoliva e da Secretaria, é realizada desde 2019. A partir deste ano, o evento passou a ser realizado sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês.

Reação no consumo

A demanda reprimida pela crise, devido à pandemia, deve provocar um mini-boom de consumo em 2021, na opinião do presidente do Banrisul, economista Cláudio Coutinho. Ele apresentou nesta quinta o balanço do banco no primeiro trimestre, que registrou um lucro de R$ 278,9 milhões, 8,3% acima do registrado em igual período de 2020. Salvo novas surpresas, Coutinho aposta em reação favorável das economias mundial e do Brasil.

Fintech para projetos de urbanismo

A urbanizadora gaúcha Cotiza se uniu a Iguana Investimentos, FIDD e Figueira Bertoni para fundar URB Capital, fintech que disponibiliza soluções financeiras para melhorar a qualidade e custo do capital em projetos de urbanismo. A empresa utiliza ferramentas de marketing e business intelligence para diagnosticar o perfil de clientes e empregar soluções do projeto ao financiamento da casa. O URBCapital entra no mercado com VGV de R$ 1,1 bilhão contratado para os próximos três anos e R$ 3 bilhões em cinco anos. O primeiro lançamento será o FIDC URB Capital, fundo de investimentos em direitos creditórios registrado na Comissão de Valores Mobiliários e exclusivo para a aquisição das carteiras dos projetos gerenciados pela empresa.