Novas coberturas de seguro

A Previsul Seguradora de Porto Alegre com 114 anos de atuação nacional acaba de dar um upgrade em seus produtos Residencial e Empresarial e lança 19 novas coberturas, além de estender os limites em até R$ 1 milhão. A partir de agora, os corretores passam a contar com mais 12 opções de coberturas no Seguro Residencial e 20 no Empresarial. Coberturas por danos de água, impacto de veículos e queda de aeronaves são novidades no Residencial. No Empresarial, entram coberturas contra roubo de bens e equipamentos portáteis e guarda de veículos, entre outros. Sem contar os limites estendidos para até R$ 1 milhão. Corretores podem fazer as cotações personalizadas apenas por intermédio dos consultores comerciais.

Efeito visual 3D

O Boticário lançou no mercado, junto com a vidraria Wheaton, a tecnologia Inner Color com o perfume Elysée. A pintura explora a profundidade e distribuição do vidro, a espessura das paredes e o fundo do frasco, criando efeito visual 3D. Os testes químicos e de qualidade para garantir resistência ao contato com as fragrâncias atingem os padrões internacionais.

Regime especial

Se a MP 1034 que extinguiu o Regime Especial do setor químico virar lei a partir de junho, a Associação Brasileira da Indústria Química projeta um impacto de R$ R$ 220 milhões só na arrecadação do RS, segundo o deputado federal Márcio Biolchi (MDB). "Esse é um dos últimos ativos econômicos relevantes do Estado, que pode tirar competitividade, postos de trabalho e aumentar custos", afirma.

Investimentos

Os assessores Lucas Casagrande e Thiago Hoffmann acabam de criar a Origem Invest, único escritório de investimentos do RS vinculado ao Safra Invest, do banco Safra. Com escritórios em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Cruz, ele atua em modelo private acumulando clientes no Brasil e Exterior, desde renda fixa e variável a fundos de investimentos e operações Offshore.

Expansão da Hardlink

A gaúcha Hardlink criou uma nova divisão para atender só o setor governamental. "As vendas de soluções e serviços de TI para o governo já representam 20% do nosso faturamento", destaca Mário Hashiba, coordenador da área na empresa. Projetando a expansão dos negócios, a Hardlink deve abrir uma filial no Paraná ainda no primeiro semestre. A meta da nova divisão é atingir um faturamento de R$ 35 milhões em 2021.

Calçados de segurança

De olho no crescimento do mercado de equipamentos para proteção individual (EPIs) e na necessidade de se utilizar calçados de segurança para o dia a dia, acaba de surgir no mercado a New Sense Safety (NSS), com duas linhas, os esportivos e casuais, todas com certificações de proteção junto à Secretaria Especial do Trabalho e peso estimado entre 400 e 500 gramas, ante mais de 800 dos convencionais. E preço médio de R$ 200.

Identificação das variantes da Covid

O Grupo Fleury, que detém as marcas Weinmann e Serdil no RS, desenvolveu um novo teste molecular capaz de identificar as principais mutações que definem as variantes de atenção do Sars-CoV-2. O exame revela se a infecção foi causada pelas variantes brasileiras P1 e P2, podendo ainda indicar a presença das variantes de origem sul-africana e britânica. A identificação das variantes possibilitará entender se elas estão associadas a infecções mais graves, resultam em maior tempo de internação hospitalar, se são mais contagiosas e, ainda, se podem ser responsabilizadas pelo aumento de casos de infecções em pacientes mais jovens, por exemplo. O novo exame está disponível só para hospitais parceiros do Grupo Fleury.