Garupa pelo Brasil afora

Dez milhões de corridas finalizadas. Esta é a marca atingida pelo Garupa App, o aplicativo de mobilidade urbana que mais cresce no Brasil. Das 10 milhões de corridas, mais de 7,2 milhões foram finalizadas no Rio Grande do Sul, onde a empresa nasceu. Quatro anos após seu lançamento, ela já está presente em 19 estados e no Distrito Federal. São mais de 650 cidades que oferecem os serviços do aplicativo, com mais de 52 mil motoristas registrados e 187 sócios operadores. O número de sócios cresceu 265% durante a pandemia. Somente em 2021, segundo ano em que o país enfrenta a crise causada pela pandemia de Covid-19, já foram registradas mais de 1,4 milhão de corridas finalizada.

Família Previdência

A Fundação Família Previdência está com um novo canal de atendimento para interessados em aderir ao plano Família Previdência. Agora, os futuros participantes podem entrar em contato pelo WhatsApp 51 30276655, e conversar diretamente com a equipe de relacionamento da instituição, composta por especialistas em previdência.

Aurora marca Gioia

A Vinícola Aurora acaba de lançar a linha Gioia, que na tradução da língua mãe dos fundadores da empresa, o italiano, significa "alegria". A nova marca apresenta produtos com garrafas numeradas e limitadas, que buscam a expressão máxima do terroir de cada local, elaborados só em regiões demarcadas com Indicações Geográficas brasileiras, seja Indicação de Procedência (I.P) ou Denominação de Origem (D.O). A estreia foi com o vinho Gioia Merlot 2018 D.O Vale dos Vinhedos e e o espumante Gioia Sur Lie I.P Pinto Bandeira 2016

Marketing e vendas

Pesquisa realizada pela Abinee e Sebrae identificou que a maioria das empresas gaúchas do setor eletroeletrônico (48%) tem necessidade de consultoria em marketing e vendas, e 33% carência na área tributária e em consultoria de mercado. O restante identificou outras áreas como gestão de pessoas, desenvolvimento de processos e financeiro. A pesquisa também procurou descobrir o tipo de capacitação que as empresas necessitam.

O programa Cresço Contigo

A Alumiconte, indústria gaúcha de componentes, perfis e persianas, está colocando em ação o programa Cresço Contigo, um projeto interno para desenvolver habilidades pessoais de futuros líderes. A iniciativa integra uma série de mudanças na cultura e gestão da empresa que inclui a implementação dos ISOs 9001 e 14001. Atualmente, ela emprega 236 colaboradores e esta é a primeira vez que realiza um programa do tipo. Com um impacto significativo na pequena cidade de Vila Flores, na Serra Gaúcha, onde a indústria está instalada há mais de 30 anos, o incentivo ao crescimento pessoal dos profissionais também deve gerar impacto em toda a comunidade de cerca de 3 mil habitantes.