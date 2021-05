A Casa Masson virtual

Além de estrear em comemoração a seus 150 anos uma loja-conceito no ParkShopping de Canoas no final deste mês, a gaúcha Casa Masson abre em paralelo na mesma época sua loja virtual, ingressando no mercado de e-commerce para globalizar a fronteira de vendas com uma curadoria especial dos renomados selos Cartier, Chloé, Gucci, Botega Venetta e Illesteva entre outros. Elas se unem às demais unidades da empresa, no shopping Iguatemi e em Gramado. Com este elo de tradição e olhar para o futuro, a Masson mantém o cuidado no atendimento especial para cada cliente, investindo em tecnologia de aparelhos para tomadas de medidas técnicas nas próprias lojas. Bem como na repaginação do selo e logotipo Masson, que desde 1999 pertence à família de Francisco Maia e hoje é administrada pelos filhos Luís Gustavo e Ana Carolina.

Um selo ambiental

A indústria de alimentação animal Nutrire de Garibaldi (RS) e com planta em Poços de Caldas (MG) lança em junho o projeto Greenlike - um selo criado para incentivar e unificar ações da empresa. É para atingir toda sua cadeia de fornecimento, distribuidores, lojistas e consumidores para conscientização social e ambiental.

Competição startups

Estão abertas até dia 30 deste mês as inscrições para o Amcham Arena, uma das maiores competições entre startups do País, que teve início em Porto Alegre e hoje se tornou nacional. Entre os jurados estão Claudio Coutinho, presidente do Banrisul, e Marta Diez, presidente da Pfizer Brasil. É pelo linck dbarena.amcham.com.br/quero-participar.

Lotes em Xangri-Lá

Pioneira em condomínios horizontais no litoral, a parceria entre Melnick e Arcádia Urbanismo prepara novo lançamento desta vez em Xangri-Lá, focado em alto padrão e em fase de licenciamento, com valor geral de vendas de R$ 80 milhões. No seu projeto mais recente em Santa Maria, os 332 lotes do condomínio CasaViva foram vendidos em apenas sete horas.

Tecnologia nas aulas

A FMP aposta em tecnologia de ponta para garantir a excelência na qualidade do ensino. Todas as suas salas de aula têm câmera inteligente de rastreamento para acompanhar o professor em tempo real. A Instituição também investe em treinamento docente diante das demandas do cenário educacional e lançando um novo site (fmp.edu.br).

Nova galeria de arte

A primeira rede de franquias de arte do Brasil, a Urban Arts, ganhou um novo endereço: Porto Alegre. É no bairro Moinhos de Vento, esquina das ruas Coronel Bordini e Eudoro Berlink com mais de 250m² dedicados só às obras de arte. Natural do Rio de Janeiro, a empresária Fernanda Zagury, de 37 anos, aposta no já consolidado apreço dos gaúchos pela arte para a nova operação. A loja apresenta um acervo de 170 mil obras autorais de mais de 6 mil artistas independentes do Brasil e do mundo.

Estúdio Pé Grande estreia novidade

O estúdio de animação Pé Grande com sede na capital gaúcha está estreando sua mais nova produção, que combina animação e a captação de imagens reais (live action) com filme criado pela agência HOC para a Unimed Porto Alegre. O filme é protagonizado por um personagem de animação, técnica na qual a Pé Grande é especializada. A parte animada, que tem duração de 45 segundos, contou com uma equipe formada por mais de 30 profissionais, e utilizou os mesmos softwares usados pelos grandes estúdios de cinema como a Pixar. A direção geral do projeto ficou com Gabriel Vedana e Felipe Galvão, enquanto Pepe Medina assinou a direção de cena do segmento em live action. A parte em animação recebeu a supervisão de Bruno Celegão Monteiro, ganhador do prêmio de melhor filme no Annecy.