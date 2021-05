Os ambientes de trabalho estão se transformando cada vez mais rápido e o campo da saúde tem buscado compreender os desafios resultantes dos contextos sociais, econômicos, culturais e da inovação tecnológica, responsáveis por gerar novos hábitos e estilos de vida. Para tratar dessa temática, o Sesi-RS realiza nos dias 21, 22 e 23 de junho o Sesi Conecta Saúde, evento on-line e gratuito com vistas a preparar empresas para a gestão adequada e avançada da saúde no trabalho, reunindo palestras de Drauzio Varella, Ricardo Amorim, Tiago Mattos, Chia-Chia Chang, Susan Andrews e outros especialistas. Eles propõem discussões sobre o ecossistema da saúde a partir de três temáticas: Segurança no Trabalho, Saúde Mental e Promoção da Saúde. As inscrições estão abertas ao público de todo Brasil pelo site do Sesi.

As sobras da Unicred

A Unicred Porto Alegre vai creditar, nesta sexta-feira na conta corrente dos associados, R$ 12,1 milhões relativos a mais de 60% do total das sobras líquidas de 2020. O restante será direcionado ao fortalecimento da cooperativa. Em 29 de janeiro deste ano, ela já havia creditado na cota capital de cada associado mais de R$ 2,9 milhões referentes aos juros do capital, totalizando mais de R$ 15 milhões.

Dia das Mães no hotel

O Dia das Mães pode ficar ainda mais especial neste domingo com a promoção do Laghetto Viverone Moinhos de Porto Alegre. O hotel oferece a oportunidade de se hospedar e desfrutar exclusivo brunch ou aproveitar apenas o brunch, das 11h30 às 15h30min, com vista para os jardins do Dmae. Há espaço kids e também drink cortesia para as mães.

Lives com empresários

A consultoria Chiela Movimentos Estratégicos de Negócios iniciou uma série de lives no instagram até o dia 13 deste mês com empresários convidados sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento de empresas, sempre às 20h sob o nome de projeto backstage. É para contar bastidores da execução das suas estratégias e inspirar outros empresários.

Aeropostale no Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo recebe neste sábado a primeira unidade da Aéropostale no RS e a sexta no Brasil. A loja de 202 m2 da marca americana contará com grande destaque em variedade de moda masculina, feminina e infantil. Segundo a gerente geral Amélia Siqueira, a novidade chega com descontos de 30% a 70%.

Estacionamento grátis

Até este domingo, o BarraShoppingSul oferece estacionamento grátis para quem doar 2kg de alimentos não perecíveis. A ação integra a Semana Alimente o Bem da Multiplan, que já doou 150 toneladas de alimentos a mais de 100 organizações atuantes no combate à fome em todo o país. O shopping funciona com rigoroso protocolo de segurança, preservando a saúde e bem-estar de clientes, lojistas, colaboradores e parceiros.

Transformação digital dos corretores

A startup gaúcha Beemob, uma das maiores proptechs do país, fechou parceria com o banco Next para auxiliar corretores de imóveis. O objetivo é bancarizá-los, viabilizando a abertura de uma conta corrente gratuita e acesso a um cartão internacional. Tudo sem os custos de um banco tradicional, o que é possível, pois tudo é feito de forma digital. Existem atualmente no Brasil, conforme o CEO da Beemob, Gustavo Zanotto, cerca de 270 mil corretores ativos no sistema CRECI e que, em sua maioria, não possuem conta corrente. "De olho na transformação digital do corretor, a Beemob possibilita que esse serviço seja aceito de forma rápida, transparente e que gere valor ao profissional, reforçando a ideia de cuidar do nosso principal cliente, o corretor de imóveis", salienta Zanotto.