Pintura da Casa de Cultura

Tintas Renner by PPG de Gravataí embelezará ao longo deste ano os ambientes da Casa de Cultura Mario Quintana de Porto Alegre. Sua parceria com o icônico centro de atividades artísticas e culturais prevê ampla pintura externa e interna dos espaços, ressaltando o que há de mais belo e atrativo no local, com destaque para a história e significado presentes nos mais de 30 anos de existência. "O emblemático tom de rosa da fachada é uma cor original da companhia, usada desde a fundação da Casa em 1990. A parceria nos garante manter a identidade visual tão simbólica para a cidade e o complexo cultural com a pintura sempre renovada para receber o público", afirma o diretor Diego Groisman.

Pulos grátis Grilo

A plataforma de mobilidade e mídia Grilo, de Porto Alegre, concede pulos grátis a todas as mães. Para participar, as que andarem de Grilo até este domingo devem postar uma foto nas redes sociais, compartilhando sua experiência e marcando o perfil oficial do Grilo na publicação. Os cupons serão personalizados e terão validade de sete dias.

Para Panela Cheia

A plataforma habitacional MRV&CO e o banco Inter estão apoiando o Movimento Panela Cheia, criado pela ONG Gerando Falcões, a fim de arrecadar recursos para a compra e doação de cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade social. A cada R$ 1 doado na conta da ONG, as empresas doarão mais R$ 1. A meta é chegar a R$ 4 milhões em doações.

No Praia de Belas

O Praia de Belas Shopping, seguindo todos os cuidados que o momento exige, realiza promoção para o Dia das Mães até este domingo com brinde exclusivo da LOccitane au Brésil a partir de R$ 350,00 em compras no shopping. Vale também para quem prefere comprar pelo delivery ou drive thru das lojas do shopping.

Um novo Outback

Desde quarta-feira (5), quem quiser aproveitar um #MomentoOutback em Porto Alegre tem nova opção de local. A rede de restaurantes de temática australiana chegou ao Praia de Belas Shopping, expandindo sua atuação na cidade para a região central da capital, depois das unidades no Iguatemi, onde chegou em 2005, BarraShopping Sul e ParkShopping Canoas.

Produção especial para celebrações

Em tempos de celebrações íntimas, no conforto do lar, o Grupo Fouet apresenta uma novidade que vai além do cardápio. A partir deste mês, a empresa de gastronomia se une ao produtor de eventos Zauri Junior, para transformar o que seria um simples almoço em uma ocasião mais especial. A decoração exclusiva pode ser produzida com os acessórios da casa ou aluguel de itens temáticos. Informações pelo telefone (51) 99251-9721.