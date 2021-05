O trabalho remoto

Uma pesquisa realizada pela Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred, sobre a adaptação ao modelo remoto de trabalho revelou que 78% dos entrevistados não mantiveram o home office de maneira integral durante os 12 primeiros meses da pandemia. Desse total, 49,8% disseram que estiveram na empresa semanalmente, enquanto 26,4% compareceram ao local de trabalho apenas para situações pontuais e 2,3% foram poucas vezes, em um ano, ao endereço corporativo. "A pesquisa revelou que, apesar da melhor adaptação por parte das empresas e empregados após um ano de pandemia, o home office total ainda é privilégio de uma pequena parcela dos trabalhadores brasileiros", avalia José Ricardo Amaro, diretor de Recursos Humanos da Ticket.

Apenas mulheres

O percentual de mulheres que estavam trabalhando no terceiro trimestre de 2020 ficou em 45,8%, segundo os dados mais recentes do Ipea. É o nível mais baixo desde 1990, quando a taxa ficou em 44,2%. Atenta ao cenário, a Scooto, de São Paulo, decidiu contratar apenas mulheres. No time da startup, as mães representam 95% da equipe da empresa de atendimento ao cliente e vendas (SDR) 100% remoto.

Campanha Unicred

O Instituto Unicred RS iniciou recentemente uma nova fase de sua campanha Coopera Contra o Vírus, a partir da qual, em 2020, doou mais de R$ 385 mil para apoiar hospitais e unidades de saúde em todo o Estado. Nesta nova fase já foram doados mais de R$ 49 mil para apoiar novas instituições. As arrecadações serão sempre direcionadas aos hospitais da região de origem das doações.

O Surf para Vida

A indústria de celulose CMPC de Guaíba (RS) está apoiando a iniciativa Surf para a Vida, que ensina e estimula a prática do esporte para crianças e jovens da cidade de Rio Grande. A ação é gratuita, conta com 16 participantes que realizam as partes teóricas e práticas de sand e surf board a céu aberto, com atividades guiadas por instrutores e executadas em grupos de até 5 alunos. Para o futuro, são previstos também atendimentos nas escolas da região.

Compliance e ESG

TozziniFreire lançou, em parceria com o Instituto Ethos, o material "Compliance e ESG: Diretrizes Essenciais". O documento contém orientações importantes em temas relativos a Direitos Humanos, Meio Ambiente, Integridade e Governança, como análise de risco e criação de código de conduta, políticas e procedimentos. O conteúdo, gratuito, no site ToziniFreire.

Círculo da esperança

A CDL de Porto Alegre está lançando o *Guia de Dia das Mães 2021 da CDL POA*. Seu ponto de partida é a Esperança: na retomada, na oportunidade de bons negócios, de recuperação da economia. E, claro, Esperança para que consigamos de vez vencer essa pandemia. Não poderia ser mais simbólica a data do Dia das Mães para reforçarmos esse sentimento.

Nova proteção contra a Covid-19

Buscando ser um novo meio de proteção contra a Covid-19 e outras doenças contagiosas, o Door Shield chega ao mercado para permitir o isolamento de ambientes dentro de residências, com mais conforto e contato visual. Ele é composto por uma lâmina transparente e um kit de fixadores e pode ser instalado em portas de residências ou quartos. O produto bloqueia as gotículas e aerossóis contaminantes, dando segurança a quem atende e vive com pessoas isoladas. Ele conta com uma janela planejada para a passagem de medicamentos, alimentos e outras necessidades. O lançamento tem o intuito de melhorar o convívio entre indivíduos em diferentes situações em uma mesma casa. O Door Shield já está disponível para compra através do site www.doorshield.com.br.