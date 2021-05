O sistema de Gerenciamento de Marcação de Consultas (Gercon), desenvolvido pela Procempa, será implementado em todo o RS até 2022 e a região das Missões será a primeira a receber a integração. Com ele, é possível enxergar toda a disponibilidade de consultas e exames médicos do Estado, priorizando e encaminhando casos mais graves - não importa de que cidade seja o paciente. Para a presidente Letícia Batistela, integrações como essa mostram a qualidade dos sistemas existentes e o quanto a inteligência de dados pode contribuir nos serviços ao cidadão. Com o Gercon, a regulação de consultas deixará de ser um processo regional. E sua interoperabilidade permite mais outras 40 opções de integração de dados.

Móveis recicláveis

A Noca Móveis, marca de móveis 100% recicláveis, está no Porto Alegre CenterLar. Com a proposta de buscar uma solução nova para o setor, o Grupo Sierra criou e patenteou a tecnologia polyvinyl, única no país, que evita que os móveis mofem, propaguem fogo (podem até ser molhados), bem como a proliferação de fungos e bactérias.

Manter o emprego

O maior anseio de 49% dos gaúchos é manter o emprego atual, com a elevada taxa de desemprego segundo levantamento do TIM Ads, plataforma de pesquisas da operadora. Para 24% dos pesquisados, a pandemia impactou diretamente a renda, com redução salarial. Outros 43%, responderam que receberam o auxílio emergencial do governo e 25% que tiveram alguém de casa beneficiado. A sondagem foi feita com 2.033 clientes pré-pagos da TIM no RS.

Campanha das mães

A Multiplan realiza sua campanha de Dia das Mães "É presente, é amor, é agora" no BarraShoppingSul e no ParkShopping Canoas, com promoções especiais. A participação será de forma digital pelo superapp Multi, onde os clientes também podem comprar os presentes e recebê-los em casa. A cada R$ 300 em compras os clientes ganham um número da sorte para concorrer a 10 vales-compras de R$ 10 mil em cada empreendimento.

Renovação em equipamentos da Fröhlich

A Fröhlich, de Ivoti, está investindo em maquinários que garantem o aprimoramento dos produtos das suas marcas próprias. A linha de feijões Fritz & Frida ganhou nova selecionadora de grãos, que usa válvulas, sensores ópticos e câmeras tricromáticas para maior precisão na seleção dos grãos, tornando o processo mais rápido e eficiente. A tecnologia das embalagens com microfuros também é uma inovação que já pode ser percebida na linha de grãos Fritz & Frida. Os microfuros permitem a saída do ar de dentro das embalagens, ao mesmo tempo evitam a entrada de insetos que podem causar a inutilização do alimento. Além disso, recentemente a Fröhlich realizou a compra de cinco paleteiras elétricas para o uso da equipe da área de logística e de estoque.