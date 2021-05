O futuro de Porto Alegre

Porto Alegre precisa do 4º Distrito para modelar seu futuro, na opinião do professor da Ufrgs, arquiteto e urbanista Benamy Turkienicz, painelista da segunda reunião da Frente Parlamentar do 4º Distrito de Porto Alegre, presidida pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB). "É a área com melhores condições, mais apta, para projetar o futuro da Capital nos próximos 30 anos. Temos um potencial de investimento de R$ 28 bilhões na região", disse Turkienicz, que coordenou a elaboração do masterplan de revitalização do 4º Distrito. Segundo ele, o investimento na área deve ser feito pela iniciativa privada, com apoio do poder público. O plano prevê uma Operação Urbana Consorciada em 150 hectares, semelhante à dimensão do Puerto Madero, na Argentina. O potencial construtivo na área é 7 milhões de metros quadrados.

ONG Fundação Tênis

A ONG Fundação Tênis, que realiza programa social e educativo pelo esporte, completa 20 anos em maio. São 1.400 alunos em núcleos da Capital, Sapiranga, Igrejinha e seis cidades de São Paulo. Além de aulas de tênis, a organização atua em iniciativas como o pós-tênis, que encaminha a cursos profissionalizantes e estágios.

Feira do Dia das Mães

A Tonin Malas, de Farroupilha, não parou na pandemia. Lançou produtos e agora realiza o feirão do Dia das Mães, de hoje a 8 de maio, em sua sede, quando projeta vender mais de 5 mil itens entre bolsas, carteiras e malas a preços de fábrica. São esperadas 10 mil pessoas com todos os cuidados sanitários. A gerente de marketing, Bruna Tonin, da segunda geração Tonin, está otimista com o retorno. Afinal, "mãe é sagrada".

Preferência por lojas

Um ano após o início da pandemia, a loja física continua sendo o canal preferido para compras diárias ou semanais, com 41% da preferência ao redor do mundo, conforme pesquisa Global Consumer Insights Pulse Survey, da PwC. Mais: o impacto da pandemia também tornou os consumidores mais conscientes da importância da sustentabilidade, sobretudo nas implicações ambientais, sociais e de governança de suas opções de compra.

Pizza Hut e a polícia

A Pizza Hut firmou parceria com a Polícia Civil, para mostrar seu agradecimento aos profissionais da segurança pública. Até o fim do ano, oferece desconto de 15% nas pizzas grandes aos profissionais. A promoção vale em todas as lojas de Porto Alegre, conforme horários de funcionamento e área de entrega e para pedidos pelo telefone ou em loja.

Locação de guindaste

A Transmak, de Itaqui, oferece locação de guindaste articulado Hyva na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. Com capacidade para 60 toneladas e 30 metros de altura, foi adquirido da autorizada Tormaxx. É da Série HBR, para aplicações difíceis. O formato canivete é melhor para locais apertados e o controle remoto garante segurança para o operador realizar o serviço sozinho.

A busca por imóveis maiores

A rede americana de franquias imobiliárias RE/MAX continua sua expansão no Estado. Em 2020, saiu de 23 para 32 unidades. E no mesmo período elevou em 40% o número de corretores. A meta é fechar 2021 com 28 novas agências RE/MAX no RS, totalizando 60 unidades, das quais 39 já estão em operação. O avanço acelerado da RE/MAX, segundo os sócios responsáveis pela expansão da franquia no Estado, Thiago Medeiros e Tulio Marques, deve-se ao aumento significativo na procura por imóveis maiores, em especial casas, fenômeno que veio junto com o isolamento social e o home office. As próximas cidades que terão franquia RE/MAX no Rio Grande do Sul são Lagoa Vermelha, Marau e Gravataí.