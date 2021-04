Retratos e relatos da rotina de caminhoneiros que percorrem as estradas do Brasil são mostrados na websérie Randon na Estrada, criação da SPR para a Randon Implementos, maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina e entre as maiores do mundo. Os episódios são protagonizados por caminhoneiros influencers digitais, que usam produtos Randon no dia a dia. O vídeo de estreia é protagonizado pelo caminhoneiro gaúcho e influencer digital Kiko Bonesi, em uma viagem do sertão ao litoral do Ceará. Ele tem meio milhão de inscritos no Youtube. "O maior desafio foi criar um conteúdo que fosse relevante para o público-alvo, mostrando que mais do que uma marca de produtos inovadores e alta tecnologia, a Randon Implementos é a grande companheira de estrada dos caminhoneiros", destaca Fábio Henckel, diretor de criação da SPR.

Servidores estaduais

Com a interveniência do Lide RS, a Assembleia Legislativa e o CLP - Centro de Liderança Pública assinam amanhã (29) termo de cooperação técnica, que prevê a capacitação dos servidores estaduais por meio de compartilhamento de informações e ações conjuntas. Apesar de o Estado estar em 8º no Ranking de Competitividade do CLP, o RS mantém boas colocações, principalmente, em Eficiência da Máquina Pública e Inovação, ambos em segundo lugar.

O preço da gasolina

A gasolina vendida no Sul foi a mais barata entre todas as regiões do País nos primeiros dias de abril, segundo o último Índice de Preços Ticket Log. Vendido a R$ 5,426, o litro registrou recuo de 1,85% sobre o fechamento do mês anterior, mas segue acima de R$ 5,00.

Carnes na Carlos Gomes

A partir desta quarta-feira, Porto Alegre passará a ter um espaço para saborear toda a qualidade produzida no campo. Localizado em um amplo espaço em plena avenida Carlos Gomes, o empreendimento Marquês, Empório e Parrilla buscará atrair um público seleto para procura de carnes nobres com origem, procedência, tradição e certificação do Frigorífico Silva.

Teste molecular detecta Covid-19

O Weinmann ampliou seu teste de painel molecular sindrômico para bactérias e vírus respiratórios, o Virusmol, que passa a detectar 22 agentes causadores de doenças, entre eles o novo coronavírus. O exame é direcionado a idosos e crianças, mais suscetíveis a desenvolver quadros graves de síndromes respiratórias. O Virusmol é importante para identificar qual tipo de vírus é responsável pelos sintomas de mal-estar do paciente, ao apontar agentes como influenza, coronavírus, entre outros. O novo teste identifica o agente causador da infecção, o que ajuda na decisão do melhor tratamento a seguir. A análise é feita em amostras colhidas por meio de uma raspagem nasal. O resultado do exame fica disponível em oito horas.