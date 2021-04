Reforço do Santander no Agro

O Santander Brasil acaba de inaugurar sua quarta loja dedicada ao Agro em São Luiz Gonzaga, na região da Missões, para reforçar a estrutura de apoio ao agronegócio, que se acrescenta às já existentes em Sarandi, Frederico Westphalen e Ibirubá. O banco também está reforçando o time no Rio Grande do Sul, que passará de 25 para 35 gerentes especializados no atendimento ao produtor rural. Em 2020, o crescimento regional foi de 26% e, com o reforço na estrutura, o banco quer atingir um avanço superior a 40% na carteira de crédito destinada ao segmento. A iniciativa se soma à operação regional de agronegócios dedicada a atender o Rio Grande do Sul nas macrorregiões dos municípios de Porto Alegre, Uruguaiana, Pelotas, Ijuí e Passo Fundo.

Instituto Unicred RS

O Instituto Unicred RS, braço social da Unicred RS, acaba de receber a certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça. A organização, que arrecadou e destinou em 2020 mais de R$ 350 mil para hospitais a partir da campanha "Coopera Contra o Vírus", desenvolve diversas outras ações a partir dos pilares da educação, saúde e trabalho voluntário - atuação a ser ampliada a partir da certificação.

Seguro para idosos

Foi apostando na recuperação do mercado e na volta do crescimento do segmento de seguros que a empresária Caroline Lund criou em dezembro a Mãe de Deus Corretora de Seguros, uma rede de franquias com um programa exclusivo para pessoas acima de 60 anos que desejam retornar para o mercado de trabalho e atuar no ramo.

O Brasil menos feliz

A infelicidade tomou conta dos países após a chegada da pandemia da Covid-19. O Brasil, por exemplo, caiu 12 posições no ranking global da felicidade, sobre igual período de 2020 - e agora ocupa a 41ª colocação, conforme o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pelo Gallup e ONU. Os países europeus ficaram com as primeiras colocações e a Finlândia repetiu o 1º lugar pelo 4º ano consecutivo.

Finanças pessoais a voluntários

Uma parceria entre o Instituto Misturaí, de Porto Alegre, e a Escola de Gestão e Negócios da Unisinos vai oferecer mentoria a voluntários da ONG auxiliando na transmissão de conhecimento sobre finanças pessoais, de forma sustentável e descomplicada. O trabalho consiste em quatro encontros virtuais com um mentor, cada um de 1 hora, para identificar as dificuldades financeiras do voluntário propondo organização financeira, taxas de juros, renegociação ou investimentos. Além do curso gratuito, o acordo prevê acesso ao repositório de materiais personalizados do Projeto e Podcasts. Os voluntários serão atendidos por alunos de graduação e pós-graduação dos cursos vinculados à Escola, com conhecimento e experiência em Finanças.