Acesso fácil a advogados

A tecnologia já dispõe de soluções para se contratar advogado sem sair de casa. O aplicativo Smart Judice ajuda as pessoas a encontrarem auxílio jurídico de forma simples e rápida pelo celular. No app, que possui mais de 400 advogados cadastrados, os clientes preenchem um formulário com suas necessidades para localizar o profissional adequado. Os advogados podem enviar propostas de trabalho passando a negociar escopo e atuação, contrato e honorários diretamente com o cliente. O processo é anônimo e sigiloso e os contratantes podem escolher os prestadores do segmento advocatício conforme seus conhecimentos ou a facilidade de acesso a determinados foros.

Mães no Iguatemi

A tradicional campanha promocional de Dia das Mães do Iguatemi Porto Alegre terá como prêmio, neste ano, um carro BMW X1 SDrive 20 IP. Cada R$ 400,00 em compras entre os dias 15 de abril e 9 de maio equivale a um número da sorte. O cadastro dos cupons fiscais deve ser realizado pelo app do Iguatemi Porto Alegre.

A Vinícola Aurora

No mesmo ano 2021 em que a Vinícola Aurora registrou um faturamento de R$ 701 milhões - o maior em 90 anos de história - reduziu a emissão de 316,8 mil toneladas de gás carbônico, o equivalente a 8,8 mil mudas de árvores conservadas por 20 anos, a 3,1 mil veículos leves à gasolina percorrendo 500 quilômetros, ou, a 793 transportes de cargas de uma tonelada pelo mesmo trajeto. É porque usa somente energia elétrica de fontes renováveis.

Uma nova couraça

A Artecola de Campo Bom lançou nesta quinta-feira (15) uma nova couraça para o setor calçadista, mais fina e com importantes ganhos sustentáveis. Produzida com materiais reciclados (do setor calçadista e de outros segmentos) e 100% reciclável (aparas são retornáveis para reutilização neste e em outras linhas), a nova couraça foi desenvolvida para aplicação multiuso, em sapatilhas adulto e infantil e tênis casuais.

Construção cresce também no Interior

Ao mesmo tempo em que a economia se ressente dos efeitos da pandemia, o mercado imobiliário e a construção civil permanecem aquecidos. Essa tendência nacional se reflete também em Igrejinha, no Vale do Paranhana (RS). Menos de um mês após o lançamento de mais um empreendimento residencial, a Incorporadora Irmãos Kunst já vendeu 70% das 47 unidades, entre apartamentos e lojas, disponíveis no edifício Connect. A obra foi realizada pela Construarte, do mesmo grupo, que completa 50 anos de fundação em 2021 e conquistou o 30º lugar entre as 100 maiores construtoras brasileiras no ranking estabelecido anualmente pela INTEC Brasil, com base na área construída comprovada. Em 2020 a construtora de Igrejinha subiu sete posições de 2019 tendo finalizado 30 obras em 14 cidades gaúchas.