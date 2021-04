Mídias digitais na pandemia

O Programa de Pós-graduação em Psicologia da Unisinos, junto do Centro de Estudos Relacionados ao Bebê (CER Bebê), está conduzindo o estudo "Uso de mídias digitais durante a pandemia de COVID-19: explorando a realidade de famílias com crianças pequenas". O objetivo é investigar os possíveis impactos da pandemia na saúde mental das crianças e dos pais e as associações com o uso de mídias digitais. O grupo pretende fazer um levantamento regional e também nacional a fim de saber como as famílias com bebês com idades entre 0 e 3 anos estão se adaptando a essa nova realidade. Participam do estudo as doutorandas, Débora Becker, Márcia Schaefer, Raquel Paiani e a mestranda Luciana Stein. Quem se encaixar no perfil e quiser colaborar com a pesquisa pode acessar o formulário em https://bit.ly/3fVtKge.

Sapatos italianos

A marca italiana de calçados Superga, fundada em 1911 e presente em 55 países, chegou ao ParkShoppingCanoas com ampla variedade de modelos para homens, mulheres e crianças. No Estado, é a segunda inauguração de loja própria da marca. Para os próximos meses, o shopping prevê mais novas inaugurações, como, por exemplo, o restaurante Tooro de gastronomia japonesa.

Fruki Farroupilha

Bebidas Fruki, de Lajeado, acaba de inaugurar seu novo Centro de Distribuição em Farroupilha. O investimento permitirá à empresa dobrar sua capacidade de armazenagem e expedição na Serra Gaúcha. Entre os diferenciais, a estrutura irá dispor de veículos elétricos para maior sustentabilidade na operação.

O combate à fome

Os novos inquilinos da Guarida Imóveis estarão contribuindo, também, para ajudar a combater a fome de pessoas em situação de rua em Porto Alegre. A imobiliária lançou a campanha "Prato Cheio", com a ONG Cozinheiros do Bem. A cada imóvel locado, ela doará R$ 100,00 para a entidade. A campanha vai até 31 de maio. Os colaboradores também irão participar através de ações para entrega dos alimentos, seguindo os protocolos da OMS.

Parceria para financiar equipamentos

A Marcher Brasil, especializada na fabricação de máquinas e equipamentos para armazenagem móvel de produtos agrícolas em silos-bolsa, firmou parceria com o DLL, especializado em soluções financeiras para o setor rural. Através do DLL, os clientes da Marcher poderão financiar até 100% do valor dos equipamentos contando com agilidade na análise e aprovação de crédito, sem nem mesmo saírem da concessionária. O DLL oferece, além das linhas de repasse do BNDES, linhas de crédito próprias como o CDC Crédito Agroforte, que operam de forma independente de eventuais esgotamentos de linhas tradicionais de financiamento rural. As operações de venda da Marcher Brasil em parceria com o DLL irã ocorrer através da rede de mais de 200 revendas espalhadas pelo Brasil.