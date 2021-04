Documentos 100% online

A prefeitura de Viamão colocou à disposição dos cidadãos novidades da ferramenta GOVBR Processo Digital, produto da GOVBR, empresa especializada em softwares para gestão pública. A plataforma permite a tramitação dos documentos em ambiente 100% online, facilitando os processos de liberação de alvarás, habite-se e licenças ambientais, por exemplo. Assim, os contribuintes do município passam a contar com facilidades para dar andamento em processos que antes exigiam o deslocamento até a prefeitura para acontecer. A solução irá poupar tempo de processamento dos dados, pois todos os documentos são digitais e não há papel circulando. Já a economia com recursos e papel pode chegar a R$ 200 mil mensais.

Êxodo urbano

O isolamento social criou uma nova tendência no setor imobiliário. Muitos brasileiros, na tentativa de sair dos grandes centros, estão se mudando da cidade para casas de campo sobretudo em locais próximos das cidades com melhor infraestrutura. Pesquisa da Datastore revela que mais de 1,32 milhão de famílias brasileiras pretendem migrar para o campo nos próximos 12 meses, aumento de 66,9% na intenção de compra.

Alemanha hoje

O cruzamento de situações como a pandemia, a substituição da chanceler Angela Merkel e o olhar atento da União Europeia sobre a postura do Brasil na questão ambiental - são todos motivos e há outros mais para acompanhar a palestra do novo embaixador da Alemanha, Heiko Thoms, na reunião-almoço virtual da AHK Porto Alegre às 11h desta quinta-feira. Será em alemão com tradução simultânea pela plataforma ZOOM.

Seguro de vida

A procura por seguro de vida no País vem crescendo na pandemia mesmo diante de um cenário econômico adverso. Segundo a Susep, ela acumulou alta de 11|% até novembro de 2020, último dado disponível, na comparação com igual período do ano anterior. As pessoas não podem escolher pelo que vão passar, mas podem definir como irão enfrentar determinadas situações.

O Guia Reis

A Rede Empresarial de Inclusão Social está lançando o Guia REIS de Comunicação Inclusiva e Acessível, que reúne orientações e soluções sobre as mensagens divulgadas em diferentes canais de mídia em relação a pessoas com deficiência. TozziniFreire é uma das 13 empresas do grupo diretor da REIS, que disponibiliza o material gratuitamente em seu site.

Um respirador

O restaurante 20BARRA9 fechou contrato de exclusividade com o aplicativo Rappi. Na negociação, havia uma verba de propaganda para a divulgação da parceria. Com a aprovação da Rappi, os sócios do 20Barra9 optaram por doar todo o valor, de R$ 36 mil, para a compra de um respirador, via Instituto Cultural Floresta (ICF). No lugar dele, publicaram um vídeo no Instagram do restaurante com o pedido de que os clientes e amigos "doassem" postagens em suas redes sociais para disseminar a parceria.

Nova Escola de Gastronomia

A primeira franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet na Região Metropolitana já tem data para abrir: dia 24 de abril, em Novo Hamburgo. Com investimento superior a R$ 350 mil, ela é focada na formação de chefs de cozinha, oferecendo mais de 10 cursos. À frente do negócio, os sócios fundadores Carlos Felipe Eninger e Artur Klaus Müller ressaltam a localização estratégica escolhida, já que Novo Hamburgo fica entre duas regiões importantes do estado: a capital e a Serra Gaúcha. "Assim é possível capacitar de forma prática todos os interessados na região", destaca Müller. Esta será a segunda franquia do estado, após a inaugurada em Passo Fundo neste ano.