O espumante com colágeno

Duas gaúchas do mundo do vinho se uniram num projeto pioneiro e ousado e lançaram de forma inédita o primeiro espumante do Brasil com a proteína do rejuvenescimento. É o Bella Collagen Sparkling Pink, um espumante elaborado com o corte de quatro vinhos base elaborados pelas sócias Regina Vanderlinde (presidente mundial da OIV) e Patrícia Possamai com uvas cultivadas no Vale dos Vinhedos, duas brancas, a Chardonnay e a Riesling Itálico, e as tintas Pinot Noir e Merlot. Em cada garrafa de 750 ml, 2,5 g de colágeno, justamente a dose diária recomendada para as mulheres preocupadas com o aparecimento da celulite e de rugas, o envelhecimento precoce da pele, o tratamento da osteoporose e os desgastes das articulações.

Importação do Malbec

A importação de vinhos da uva Malbec no Brasil cresceu 42% em 2020 sobre 2019. A Argentina, principal exportadora deste vinho no mundo, apesar de originário da França, foi responsável por quase 90% destas importações, mantendo a sua liderança isolada entre os rótulos mais consumidos e aprovados por brasileiros, segundo a Ideal Consulting. Já entre os tintos, o Malbec é o segundo preferido pelos brasileiros, atrás só do Cabernet Sauvignon, conforme a Wine Intelligence.

Sobre o home office

A Fundação Família Previdência realizou uma pesquisa sobre o home office para ouvir os colaboradores sobre suas experiências e definir um modelo de trabalho após a pandemia. Em uma escala de 1 a 5, 38% avaliam a experiência com nota máxima e 35,4% com nota 4. A partir dos resultados, a FFP avaliará como adaptar o modelo da melhor forma no seu trabalho.

Empresa familiar

Do início da trajetória da Calçados Beira Rio, em um singelo barracão, às ações corajosas para enfrentamento da crise em ano de pandemia, o presidente Roberto Argenta falou com a diretoria do Nexo de Novo Hamburgo na manhã desta terça-feira em uma reunião on-line. Segundo Argenta, é a formação de pessoas que alavanca o crescimento da empresa, e por este motivo programas de treinamento, especialização e formação estão continuamente em ação na Beira Rio.

Franquia com o FGTS

O e-commerce não foi só a alternativa de empresas para salvar seu negócio em 2020, mas também de desempregados que encontraram nele uma fonte de renda e partiram para comprar uma franquia 100% on-line, devido ao custo fixo baixo e investimento inicial, acessível para muitos que tiveram este montante em seu FGTS. É o caso da Caricanecas, maior empresa especializada em caricatura digital do mundo. Seu investimento inicial foi de apenas R$ 10 mil, incluído capital de giro.

Supermercado virtual

A Universidade Feevale promove às 19h desta quarta-feira a live virtualização dos supermercados durante a pandemia. A atividade, aberta e gratuita, será transmitida pelo canal da Produtora TV Feevale no YouTube e no Facebook. Mediado pelo professor Thiago Mendes, o encontro contará com a participação do especialista em varejo Michel Jasper, eleito Top Voice 2020 pelo LinkedIn, e do gestor Cássio Mônaco, da Mônaco Atacado/Varejo.

Mais resíduos hospitalares

A Ambipar, líder em gestão ambiental, acaba de adquirir a controlada AFC Soluções Ambientais, com dez anos de experiência no mercado de gerenciamento de resíduos industriais e atuação concentrada no nordeste do Brasil. Conforme dados da AFC, a quantidade de resíduos hospitalares recebidos em todo o ano de 2020 foi 194% maior do que em igual período do ano anterior. Segundo Hugo Costa, diretor comercial da Ambipar no Nordeste, a geração de resíduos em hospitais foi quatro vezes maior, enquanto que em consultórios e clínicas de estética, petshops e veterinárias foi três vezes menor devido aos decretos estaduais que determinaram o fechamento desses locais em alguns períodos.