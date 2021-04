Manter o e-commerce

A reabertura do comércio não pode ser motivo para abandonar o e-commerce, diz o CEO da Wave Commerce, Jonathan Cardoso, mesmo que as lojas funcionem em horário reduzido. Devido a isso, às regras de distanciamento e até ao medo de sair para a rua, o movimento de consumidores provavelmente não irá atingir patamares pré-pandemia. Além disso, os consumidores brasileiros deverão seguir a tendência mundial de crescimento das compras on-line. Por isso, os comerciantes que deixarem de trabalhar na estratégia de vendas pela internet estarão perdendo um público relevante para outras marcas que continuam investindo no e-commerce.

Alimentos exportados

Dois produtos alimentícios tiveram um aumento expressivo de exportação no RS em 2020: farinha de trigo e farelo de aveia. Foi o que registrou a Wilson Sons através do Tecon Rio Grande. A farinha de trigo somou 147 contêineres exportados, total de 3,8 mil toneladas só para a Venezuela. A última movimentação da mercadoria havia sido em 2017, quando apenas oito contêineres partiram do terminal de Rio Grande.

A Frida Underwear

Uma marca de lingeries, pensada e criada em um dos cursos de pós-graduação da Feevale, de Novo Hamburgo, em 2018, no qual o trabalho final era a construção de um projeto para as plataformas digitais, está ganhando o Brasil. A Frida Underwear, marca de Dois Irmãos, focada no empoderamento e no empreendedorismo feminino, está se expandindo no território nacional com 10 franquias em quatro regiões do país e transformando a vida de mulheres com a venda dos produtos da confecção.

Nova linha de crédito

Sebrae RS, Badesul e a RS Garanti uniram-se para apoiar os empreendedores, através de uma linha de crédito para capital de giro e investimentos. Os interessados ainda receberão atendimento em gestão com orientações sobre os melhores procedimentos a serem adotados ao longo de todo o financiamento. Informações: (54) 3021.0400.

O recorde na Languiru

faturamento bruto da sua história em 2020, com R$ 1,844 bilhão A Cooperativa Languiru de Teutônia apresentou na assembleia realizada on-line dia 30 de março o maior; resultado líquido de R$ 68,8 milhões; patrimônio líquido de R$ 304,8 milhões; impostos gerados de R$ 149,2 milhões e distribuição de sobras aos associados de R$ 10,9 milhões. "Apesar de todas as dificuldades, registramos crescimento de 27,9%. A diversidade de negócios traz segurança para passarmos por momentos adversos", frisou o presidente Dirceu Bayer.

Indústria agroalimentar

Como muitos outros setores, a indústria agroalimentar está enfrentando mudanças importantes. É o que aponta pesquisa da PwC, que examina quatro principais cenários: globalização dos alimentos, diversificação do campo, renacionalização e produção em diferentes níveis. Entre os temas está o impacto das mudanças climáticas e a crescente escassez de recursos naturais sobre a agricultura e a pecuária.

Campanha pelo hospital de Gramado

Um grupo de 30 empresas da Serra Gaúcha, entre elas a Rede Laghetto Hotéis, estão em campanha "Juntos pela Saúde", que visa arrecadar recursos financeiros para o Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, importante nesta pandemia. Para participar, basta clicar no link: https://vaka.me/1870320, cadastrar seu CPF e doar no mínimo R$ 25. O sorteio será dia 20 de abril e entre os prêmios oferecidos pelos participantes, a Laghetto disponibiliza três pacotes de diárias em Gramado, Bento Gonçalves e Porto Alegre válidos até 31 de dezembro de 2022, exceto feriados. Além deles haverá ainda o sorteio de pelúcias do mascote, Sr. Laghettinho.