Vitrine on-line Bourbon

Os lojistas da rede Bourbon Shopping e do Moinhos Shopping, administrados pela Airas, gestora do Grupo Zaffari, acabam de ganhar uma plataforma exclusiva para a exibição de produtos. A partir da vitrine on-line, o cliente poderá conhecer itens destacados das lojas de cada shopping, sendo que os lojistas poderão renovar o mix de ofertas a cada 15 dias, incluindo novidades e atrações especiais de datas do varejo, como Páscoa e Dia das Mães. A plataforma ficará on-line, mesmo com a reabertura dos shoppings, oferecendo aos clientes nova opção de compra remota. A negociação para a venda e a entrega dos produtos se dará entre o cliente e o lojista por WhatsApp ou telefone, que serão facilitados pelo site, e, através da comunicação direta, os clientes poderão conhecer também outros itens disponibilizados pelos lojistas.

Tedesco vai crescer 20%

A Construtora Tedesco projeta crescimento de 20% neste ano apesar do quadro econômico nacional desfavorável decorrente da Covid-19, conforme anúncio do presidente Pedro Tedesco Silber ao estrear a série "Os 100 mais Influentes da Saúde" durante live com o presidente do Grupo Mídia, Edmilson Jr. Caparelli. Ele atribui o desempenho positivo à estratégia de eleger a área da saúde como um dos segmentos prioritários de atuação.

Cozinha Fritz&Frida

A série de receitas Cozinha Fritz & Frida chega à terceira temporada com o tema o Bem-estar em Família. Inspirada na importância conquistada pela cozinha na vida de muitas famílias nos últimos tempos, a temporada trará receitas criadas pelos chefs Graciela Martins e Cássio Cevallos, que apresentarão os episódios acompanhados de membros da própria família. Serão 24 episódios, lançados quinzenalmente no canal da marca no Youtube e replicado nas suas redes sociais.

Dinheiro e compras

A Fundação Família Previdência (FFP) realiza nesta quinta-feira, às 15h, mais uma live da série Papo Família. No evento, a convidada Patriciah Froner e o presidente da FFP, Rodrigo Sisnandes, irão conversar sobre padrões de comportamento de consumo e como a pandemia afeta as relações com o dinheiro e as compras. O bate-papo será transmitido nas redes sociais da FFP.

Mulheres na Trensurb

Quem conduziu o trem na viagem inaugural da Trensurb, dia 2 de março de 1985, há 36 anos, foi Rubia de Barros, considerada a primeira mulher a operar um trem no Brasil. Na época, o quadro de empregados da Trensurb contava com 750 pessoas, 129 delas mulheres. Hoje, são 250 (23% de 1.090 empregados), sendo 36 delas operadoras de trem e supervisoras de tráfego - de um total de 147 pessoas no setor.

24 carretas de tampinhas

O Tampinha Legal chegou ao marco de mais de 600 toneladas de tampas plásticas recolhidas, o equivalente a 24 carretas, transformadas em recursos a entidades assistenciais participantes. É o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria do plástico da América Latina, com mais de 2.800 pontos de coleta pelo País.

Escritório de advocacia cresce 30%

Mesmo em meio à crise, a gaúcha Gaiga Advocacia se mantém consolidada no mercado há mais de dez anos, aumentando seu faturamento em 30% nos últimos 12 meses. Com 12 novos clientes e 49 ativos no último ano, a empresa fez acordos de, aproximadamente, R$ 246 milhões em passivos tributários de ICMS em 2020. Deste valor, quase metade foi dos setores de distribuição e medicamentos. Desde 2015, a Gaiga vem registrando taxas médias de crescimento de 20% no faturamento anual - com exceção de 2018, quando o aumento representou 40%. Para 2021, a expectativa é crescer pelo menos 30%.