Abra um vinho brasileiro, acesse o canal da ABE no Youtube e acompanhe Entre Mulheres e Vinhos, às 20h desta quarta-feira. A enóloga Bruna Cristofoli, diretora da ABE, com apenas 34 anos, vai compartilhar sua experiência como gestora da vinícola familiar. Já a sommelier Deisi da Costa vai falar sobre Vinho é coisa de mulher. O tema da turismóloga Ivane Favero são Viagens, Enoturismo e Amor. O assunto da jornalista carioca Luciana Froes são Histórias com Aromas e Sabores. Para fechar o evento, a maior personalidade feminina do mundo do vinho hoje, a presidente da OIV, a gaúcha Regina Vanderlinde, estará apresentando junto com sua sócia na Bella Wines, a enóloga Patrícia Possamaimeiro, o espumante brasileiro com colágeno. Quem conduzirá o evento será a jornalista e sommelier Andreia Debob.

Centro social online

O Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restinga Velha, lançou um site para continuar atendendo crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social. Agora, doações poderão ser feitas diretamente no portal www.padrepedroleonardi.org.br. Também terão informações sobre doações via Imposto de Renda. Segundo o diretor Claudionir Ceron, muitas pessoas querem ajudar, mas ainda estão saindo pouco de suas casas devido à pandemia.

A vacinação cai 22%

Durante a epidemia de H1N1, o Brasil conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas em um período de três meses. "Tivemos então, em média, de 750 a 890 mil pessoas por dia vacinadas. Hoje temos uma média de pouco mais de 200 mil pessoas imunizadas por dia. Em comparação com 2010, isso representa cerca de 22% da capacidade diária que o país tem para vacinação", conforme o diretor da operadora logística TEMP Log, Ricardo Canteras.

Mais energia eólica

A capacidade de geração de energia eólica no mundo atingiu um novo recorde em 2020, com a instalação de 93 gigawatts, um aumento de 53% na comparação com o ano anterior, destacou o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC) em relatório divulgado na semana passada. No entanto, o ritmo de expansão da geração eólica ainda está aquém do necessário para viabilizar a descarbonização do setor elétrico mundial.

Páscoa no Praia de Belas

A Páscoa chega e ainda não é possível comemorá-la devido à pandemia, mas o Praia de Belas Shopping busca estimular a criação de memórias para a data. Assim, levou para o ambiente on-line ativações com influenciadores digitais, que prometem fazer o coelho da Páscoa não parar mesmo em meio à quarentena. Em uma das ações, o shopping presenteou o público com uma Osterbaum, a tradicional Árvore de Ovos de Páscoa. E as lojas como a Cacau Show, Kopenhagen e Americanas estão oferecendo itens variados de chocolates para a Páscoa, inclusive atendendo presencialmente.