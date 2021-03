Farmácia para vacinação

A Droga Raia firmou parceria com a prefeitura de Porto Alegre para a imunização da população contra a Covid-19. Neste momento, o foco é a vacinação de pessoas a partir de 72 anos. De quinta-feira (25) a sábado (27), o atendimento será realizado em um posto volante de vacinação drive-thru, no estádio Beira Rio. Já a partir da próxima segunda-feira (29), o apoio será dado por meio da disponibilização de quatro lojas da rede para atuarem como postos volantes de vacinação, e com as doses sendo aplicadas conforme o calendário do Programa Nacional de Imunização. "Nossa prioridade é colocar nossa estrutura à disposição para apoiar o combate à doença", afirma o presidente da Raia Drogasil, Marcílio Pousada.

Visitas por vídeo

Com as novas restrições, o setor imobiliário, segmento em plena expansão, recorreu à tecnologia para oferecer opções que atendam a demanda por imóveis na capital. A One Imóveis de Luxo passou a realizar visitas por vídeo. O corretor se disponibiliza a ir no imóvel, seguindo todas as recomendações de segurança, enquanto o cliente acompanha a visita pelo seu celular ou computador.

A Oca da Savoia

Maior rede de franquias de pizzarias slice do Brasil, a Oca de Savóia inaugurou sua primeira unidade em Passo Fundo. Além de atendimento delivery e take way, o novo ponto contará com um sistema de rodízio inteligente, via uso de tablets, em que o consumidor comerá à vontade por valor fixo. Atualmente com 25 unidades no Brasil, a rede gaúcha tem previsão de 60 inaugurações confirmadas nos próximos meses.

Alimentos no lixo

O desperdício de alimentos é um problema global, que independe do nível de desenvolvimento do país, conforme a última pesquisa da ONU, divulgada no dia 5 de março. O estudo apontou que 17% do total de alimentos disponíveis ao consumo foram para o lixo em 2019, o equivalente a 931 milhões de toneladas.

Seguro residencial

A Guasegs, corretora de seguros do Grupo Guarida, registrou expansão de 35% na busca de seguros residenciais ao longo de 2020 sobre 2019 e segue tendência do mercado, em expansão desde o início da pandemia. O crescimento está relacionado ao fato das pessoas estarem mais em casa, trabalhando home office, aumentando a necessidade de serviços emergenciais de apoio para problemas do dia a dia.

Serenata na Spaan

A Spaan vai receber o projeto Janelas Poéticas, da Companhia de Teatro e Artes Integradas Las Brujas nesta quinta-feira. Trata-se de uma intervenção cultural, de forma online, por conta da pandemia, inspirada nas antigas serenatas. O projeto contemplará outros oito lares de idosos de Porto Alegre, com apresentações exclusivas para as instituições, e terá tradução em Libras e audiodescrição. Uma atividade diferenciada em tempos de isolamento social.

A 1ª plataforma digital da Unidasul

O Mr. Estoque Atacado Online, primeira plataforma digital de vendas da UnidaSul, completa seu primeiro ano de operação registrando faturamento de 110% acima da expectativa para 2020. No período, foram 4 milhões de visualizações de produtos e 450 mil acessos ao site, que resultaram numa taxa de conversão de 18%. O e-commerce é opção para os mais variados tipos de negócios como mercados, mini-mercados, lojas, condomínios, escritórios, clínicas, salões, escolas, entre outros. Isto é possível pela destacada variedade de mix de produtos, que chega a seis mil itens, e rapidez na entrega, que varia entre 24 e 48 horas. Para 2021, as novidades serão o aplicativo da marca, já em desenvolvimento e que será lançado até o fim do ano.