Primeiro vinho do ano

O Miolo Wild Gamay 2021 é o primeiro tinto da Safra 2021 a chegar no mercado. Pioneira no Brasil a elaborar um Gamay desta forma, a exemplo do que ocorre na França, a Miolo mostra sua capacidade de inovação, colocando no mercado produtos altamente diferenciados. Para o enólogo Adriano Miolo, a proposta foi bem recebida pelo consumidor que busca uma experiência que foge do tradicional. Elaborado a partir de uvas cultivadas nos vinhedos do Seival, na Campanha Meridional (RS), este vinho é resultado do processo de maceração carbônica de cachos inteiros e por gravidade, sem adição de sulfitos e fermentação com leveduras selvagens da própria uva Gamay. O lançamento está disponível na loja virtual e no varejo da Miolo, além de delicatessens.

A saúde da mulher

Pesquisa inédita realizada pela consultoria Kantar demonstrou que a saúde da mulher brasileira deixou de ser prioridade no período da pandemia: uma em cada quatro mulheres (23%) teve sua consulta de rotina cancelada pelo médico.

O Copinho Legal

A Prefeitura de Cachoeirinha foi o primeiro órgão público a aderir ao programa socioambiental Copínho Legal, promovido pelo instituto SustenPlast, de coleta de copos e outros itens plásticos usados nos prédios públicos municipais. E na segunda-feira (22) fez a primeira entrega do material, destinado a entidades assistenciais do terceiro setor.

Consórcios Racon

A Racon Consórcios, do Grupo Randon, iniciou nesta segunda-feira (22) uma campanha com descontos especiais para a aquisição de planos de imóveis de R$ 200 a R$ 300 mil. Quem optar por consórcios de imóveis vinculados à empresa terão parcela reduzida de 70% até a contemplação e prazo de 200 meses para pagar. A expectativa é comercializar mais de R$ 80 milhões em créditos com a campanha.

Maria Luiza Doces

Com mais de 30 anos de experiência, a Maria Luiza Doces, de Porto Alegre, preparou um cardápio especial de delícias para a Páscoa. Após uma série de testes, a doceira selecionou receitas inéditas para a data mais doce do ano, que se encontram com os clássicos doces portugueses e de leite condensado de seu atelier (51) 99558-2912.

Eletroeletrônica do RS otimista

As perspectivas econômicas do setor eletroeletrônico gaúcho estão otimistas no mês de março. É o que mostra a décima primeira edição da pesquisa promovida pela Abinee para medir os impactos da pandemia de Covid-19. A maioria das empresas apontou que pretende ampliar de 5% a 10% o número de funcionários neste ano e que a previsão de crescimento no faturamento para 2021 é de até 10%. Para março, em comparação com fevereiro, a expectativa é que o faturamento permaneça estável. De um total de 7,1 mil funcionários, foram informados 505 casos (7%) confirmados de Covid-19 nas indústrias gaúchas e 1.060 afastamentos (14%) por suspeita de contaminação.