Sul lidera microcrédito

Relatório da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred) mostra que o Sul liderou as operações do setor em 2020. O valor da carteira ativa dos três estados foi de R$ 368,65 milhões, mais do que o dobro do Nordeste, segundo colocado com R$ 134.62 milhões. No geral, o Brasil registrou R$ 517.35 milhões, crescimento de 10% sobre 2019. A região lidera também no total de clientes ativos (74.743), valor emprestado (R$ 400.96 milhões) e número de operações (82.508). Maior instituição de microfinanças do Sul, o Banco da Família já realizou 52.225 operações no RS, emprestando R$ 258.79 milhões e ticket médio de R$ 4.9 mil.

Presentes alternativos

Com nova onda de alta nos casos do novo Coronavírus, a Páscoa será de novo celebrada em período de isolamento social. Mas, com fator de esperança este ano, a vacinação. Embora um começo, a crise atinge em cheio a população e, por isso, a Páscoa não deve ter como foco os ovos de chocolate, mas presentes alternativos para celebrar a data, aponta a myWorld, maior comunidade de benefícios de compras.

Migração para nuvem

Antecipando-se ao mercado, a TIM anuncia mais uma etapa na sua trajetória de transformação digital com foco nos seus clientes. A companhia passa a ser a primeira operadora no Brasil a anunciar a migração para um ambiente multicloud de 100% de seus datacenters, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Reforço na segurança

A Stara, indústria de implementos agrícolas, de Não Me Toque, adequou-se às principais normas de segurança e privacidade de dados do mercado nos últimos meses. O trabalho, desenvolvido pela Netfive, resultou em mais de 20 mil vulnerabilidades corrigidas e redução de ataques em 90%. Além disso, seus mais de 700 colaboradores passaram por treinamentos, para criar consciência de segurança em toda a organização.

Acesso à água encanada

Dados do IBGE indicam que 6,1 milhões de residências do Brasil não recebiam água encanada em 2019, a propósito do Dia Mundial da Água, comemorado nesta segunda-feira (22). Justamente no país dono da maior reserva de água doce no mundo. O dado mais atualizado indica que 83,7% da população é atendida com rede de água. Em 2018, eram 83,6%.

Uvas de boa qualidade

Em finalização de colheita das uvas tintas na região de Bagé, o clima adequado durante todo o ciclo e mais seco desde meados de fevereiro favoreceu uma excelente safra. Segundo a Emater (RS), a qualidade e produtividade foram consideradas muito boas, entre dez e 12 toneladas por hectare. Os preços pagos pela uva estão entre R$ 4 e R$ 5 o quilo, comercializadas para vinícolas de diferentes municípios da região serrana e em Santana do Livramento.

Aurora conclui safra de uvas

A safra de uvas da Vinícola Aurora foi concluída sexta-feira (19) surpreendendo pela qualidade e quantidade. Colhida pelas 1,1 mil famílias associadas, a vindima 2021 da maior cooperativa do setor no país soma 90 milhões de quilos destinados à elaboração de produtos vinícolas. O volume representa 12% da projeção estimada para o RS, principal polo vitivinícola do país, que neste ano deverá chegar a 750 milhões de quilos para processamento, segundo a Fecovinho. A produção foi realizada em 2,8 mil hectares de vinhedos, de 11 municípios da Serra Gaúcha A qualidade, sobretudo das uvas precoces, como Chardonnay, Pinot Noir e Riesling, está excelente. Também da Merlot, Cabernets Sauvignon e Franc e Malvasias. Nenhuma variedade ficou devendo no quesito qualidade.