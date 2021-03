Grupo Plaenge estreia na Capital

Alguns meses após sua chegada ao RS, a Vanguard, do grupo paranaense Plaenge, anuncia seu primeiro lançamento em solo gaúcho. É no coração do bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre, em terreno de quadra inteira de 7.200 m2 e com apenas duas torres. Está localizado em frente a uma praça e ao lado do novo Zaffari Lindóia, em fase final de construção. Com o nome de YVY Lindóia, que significa "terra linda" em tupi-guarani, terá 136 unidades, um valor geral de vendas (VGV) de R$ 106 milhões e investimento perto de R$ 70 milhões. O empreendimento oferece cinco tipologias de apartamentos, todas com opção de planta para living estendido. O espaço disponibiliza ainda piscina de 20 metros de raia, playground, espaço kids, pet place, game place e espaço fitness na versão fechado e ao ar livre.

Com horta compartilhada

O YVY Lindóia prepara para os moradores uma horta compartilhada, que pode ser usada por todos para o cultivo de alimentos orgânicos. Além disso, todo o paisagismo é irrigado através de um sistema de reaproveitamento da água da chuva. O condomínio tem vaga de recarga para carros elétricos e todas possuem espaço para bicicleta.

Medalha para a Edelbrau

A Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, conquistou medalha de bronze na categoria "estilo sour, envelhecida em barril de madeira", com o rótulo: Edelbrau Wild Dark Raspberry Ale, no Concurso Brasileiro de Cervejas 2021, de Blumenau (SC). A premiação, já na nona edição, é da Associação Blumenauense de Turismo, Cultura e Eventos (Ablutec).

Aprovado home office

Há um ano em home office, os funcionários da TIM gostaram mesmo deste formato de atuação. Em recente pesquisa de clima, 88% declararam que o ambiente de trabalho é positivo e 90% acham que a empresa oferece condições adequadas para o desempenho das atividades mesmo remotamente.

Fonte solar fotovoltaica

O Brasil passou a marca histórica de 8 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, segundo a Absolar. E possui mais de 411 mil sistemas com esta fonte que favorecem 514 mil unidades consumidoras.

Educação financeira para jovens

O Banrisul integrará a Global Money Week, campanha anual de conscientização financeira criada para inspirar crianças e jovens no aprendizado de questões financeiras, empreendedorismo e meios de subsistência. O evento, promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se inicia nesta segunda e vai até o dia 28. Na edição deste ano, serão disponibilizados vídeos e podcasts sobre planejamento, economia, finanças e investimentos com linguagem direcionada ao público jovem. Os materiais estarão disponíveis no site da CVM (www.gov.br/cvm), acessíveis a jovens de todo o Brasil. O trabalho, liderado pela Universidade Corporativa do Banrisul, teve a colaboração de diversos profissionais do banco.