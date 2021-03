Telhas solares Eternit

A Eternit vem cumprindo as etapas do plano de desenvolvimento das telhas fotovoltaicas com sucesso. Em dezembro, a empresa realizou a instalação dos primeiros projetos-piloto das telhas de concreto, e que atualmente estão presentes em seis residências localizadas nos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. A companhia também vai oferecer a telha fotovoltaica da tradicional versão de fibrocimento, a Eternit Solar, que aguarda a homologação do Inmetro para iniciar os testes dos projetos-piloto, e que vai promover energia solar a uma grande parte da população brasileira por ter um custo mais acessível. A telha fotovoltaica é uma inovação da Eternit, mas dentro do seu core business. A previsão é iniciar a comercialização no segundo semestre deste ano.

Comunicação do Gboex

O Gboex tem uma nova linha de comunicação para este e o próximo ano. A atualização do conceito segue os preceitos de humanização e afetividade traduzidos na frase: "Para tudo ficar bem, Gboex". O objetivo é evidenciar ainda mais a presença da empresa como sinônimo de proteção e tranquilidade no dia a dia das pessoas.

As vacinas e patentes

O diretor geral da OMS apontou, recentemente, que um dos problemas na distribuição das vacinas globalmente seria a limitação para produzir o imunizante, algo que depende da liberação das patentes. No Brasil as patentes não são o problema da vacinação, porque, segundo o presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares, "sua liberação e autorização parte da Anvisa, não do INPI".

É para navios gigantes

O Porto de Santos, principal terminal logístico do Brasil, recebeu autorização da Capitania dos Portos para atracar navios gigantes de 366 metros, os New Panamax. A Wilson Sons vê essa novidade como vantagem competitiva para o Tecon Rio Grande, pois este é um dos poucos terminais brasileiros condicionados para receber navios de grande porte, podendo funcionar como concentrador de cargas do Cone Sul.

Jappa Boy em São Paulo

O Jappa Boy, restaurante especializado em gastronomia japonesa, que desde 2015 atua em Novo Hamburgo e em 2020 inaugurou uma unidade em Porto Alegre, chegou ao Bairro da Tatuapé, em São Paulo, com investimento de R$ 250 mil onde já está em soft opening. O Jappa Boy em São Paulo terá importante novidade em relação às operações no Sul do País: ele deixa de ter atendimento exclusivo por delivery e terá, quando possível, atendimento também ao público no local.

Nova Páscoa Solidária

O Instituto do Câncer Infantil lança, novamente, a campanha on-line da Páscoa Solidária para confecção de kits de páscoa para os mais de 300 pacientes assistidos. Ela ficará disponível até dia 4 de abril e qualquer pessoa pode doar através de boleto ou cartão de crédito na plataforma Kickante. O objetivo é arrecadar pelo menos R$ 15 mil.

Delivery mantém e cria novos negócios

Uma saída encontrada para retomar as vendas no setor de alimentação em 2020 foi o uso do delivery, que permitiu a muitos restaurantes seguirem ativos. Pensando em mapear o cenário, a startup Saipos, instalada no Tecnosinos, fez uma pesquisa para compreender os impactos da pandemia sobre esses negócios e as principais tendências. Segundo o CEO Anderson Onzi, foi uma surpresa identificar a criação de novos negócios do ramo: 62% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram que abriram seus negócios no período de até um ano, durante as restrições de circulação. Logo, o delivery foi um dos fatores principais para manter os negócios ativos no ano que passou e se tornou a aposta de muitos novos empreendedores do ramo durante a pandemia.