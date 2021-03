Mercado de nuvem no Brasil

Pesquisa da IDC estima uma alta de 6% na área de TI em 2020, devido ao crescimento da tecnologia de nuvem e à aceleração no mercado de software no Brasil. O estudo revela ainda que os serviços de nuvem no país totalizaram R$ 1,2 bilhão, aumento de quase 40% sobre 2019. Para este ano, a expectativa é de que o setor continue a crescer: "A tendência é de que as empresas nas mais diversas áreas invistam em tecnologia para ganharem relevância e se manterem competitivas", analisa Fábio Junges, CEO da SOU.cloud, referência em nuvem que recentemente alcançou o status de Azure MSP Expert. Menos de 100 empresas no mundo possuem o título concedido pela Microsoft.

Óculos nas CNHs

O número de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas e nas quais constam a exigência do uso de lentes de contato ou óculos aumentou 44%, entre 2014 e 2020. Atualmente, o grupo que necessita de restrições na CNH representa quase um terço da população habilitada no Brasil: são 20,7 milhões de motoristas e motociclistas.

Três obras rápidas

A gaúcha Andora Fast Cinstruction, especializada em obras rápidas, começa o ano com 4 mil m2 de obras que somam R$ 10 milhões em contratos: uma loja em Sapucaia do Sul; ampliação do refeitório da fábrica Taurus, em São Leopoldo; e o novo ponto de vendas da incorporadora ABF Developments, em Porto Alegre. São três obras em apenas um mês de existência.

Medição de febre

A Montreal, uma das maiores empresas de TI do País, acaba de lançar um sistema de medição de temperatura corporal por meio de biometria. A tecnologia permite identificar em até 0,8m de distância e com precisão de 0,3° se uma pessoa está com febre através da leitura de seus dados biométricos faciais.

Igualdade de gênero

A Bloomberg Economics estimou o aumento na produção econômica mundial se as oportunidades de trabalho e educação disponíveis para as mulheres se equiparassem com as dos homens: US$ 20 trilhões ao PIB global em 2050 em relação a um cenário de desigualdade de gênero persistente.

Ascensão da mulher na Tintas Renner

Março celebra as conquistas das mulheres, período que coincide com o momento em que a Tintas Renner by PPG reforça a liderança feminina em seus cargos de gestão. A companhia já conta com Michele Schaeffer, gerente de produtos da divisão arquitetônica, desde 2017, também responsável pela área de comunicação, inteligência de mercado e setor de capacitação. Além dela, outras duas profissionais passaram a ocupar posições importantes na companhia: Claudia Ferrari, no cargo de gerente técnica e de qualidade, e Deisi Schenkel, gerente de planta, que integram o processo de renovação e continuidade da excelência no desenvolvimento e entrega de produtos cada vez melhores.