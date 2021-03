Unisinos monitora saúde

Desde novembro de 2020, a Unisinos utiliza uma plataforma para monitorar a saúde de seus colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A ferramenta, chamada checkCOVID.me, foi desenvolvida pela startup do Tecnosinos Usphera XR. Diariamente, mais de 1.800 preenchem um questionário que segue os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Assim, o ambiente de trabalho pode ser acompanhado e as medidas de prevenção acionadas sempre que necessário. Segundo a co-founder da Usphera XR, Andréia Martins, neste momento crítico da pandemia, o checkCOVID.me pode ajudar as empresas e seus colaboradores no retorno gradual às atividades, permitindo monitorar e acompanhar a saúde de quem trabalha. A Unisinos fez o trabalho muito bem, pois conseguiu levar as informações aos funcionários.

Mulher no trabalho

Devido à Covid-19, o progresso feminino no mercado de trabalho pode, ao fim de 2021, regredir em quatro anos. Este é um dos resultados do estudo Índice de Mulheres no Trabalho da PwC, realizado anualmente em 33 países da OCDE. Para desfazer os danos causados pela pandemia às mulheres atuantes, o progresso em relação à igualdade de gênero precisará ser duas vezes mais rápido do que sua taxa histórica até 2030.

Baterias elétricas

O preço internacional do lítio continua aumentando, o que gera preocupações entre as montadoras elétricas sobre o fornecimento limitado desse metal, crucial para a produção de baterias elétricas. Desde o início do ano, na China, principal mercado, ele disparou 68%, chegando a US$ 11,2 mil a tonelada. A bateria é a alma, mas também continua sendo o grande gargalo do carro elétrico para enfim torná-lo popular e sustentável.

Telentrega surpresa

A ampliação das restrições levou o Restaurante Gambrinus, o mais antigo de Porto Alegre e localizado no Mercado Público, a buscar uma forma de ajudar o cliente a expressar seu afeto e surgiu a "Telentrega Surpresa", que possibilita a ele escolher e enviar uma refeição ou lanche como "mimo". "Os primeiros deliverys já foram um sucesso", comemora a gestora Nadja Melo. Com a refeição, também é possível enviar um bilhete.

O difícil acesso às vacinas

A produção de vacina contra o novo coronavírus está bastante acelerada, porém a dificuldade e a desigualdade no acesso à vacina têm se mostrado como alguns dos principais desafios para os países. Atualmente, apenas 4% da população mundial já foi vacinada. Essa vacinação, no entanto, é concentrada nos países ricos, que absorveram 60% das doses até aqui disponíveis, apesar de representarem somente 16% da população mundial. Mas isso não justifica a baixa taxa brasileira de vacinação, decorrente do relaxamento das autoridades federais.