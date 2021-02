Mulheres na liderança

Cresce o número de mulheres em cargos de liderança na Europa e no Brasil, mas o Índice de Diversidade de Gênero, elaborado pela Kantar, indica que ainda há muito a ser feito no continente. No Brasil, o cenário é parecido, com avanços, mas um longo caminho ainda pela frente. Países europeus costumam ser considerados avançados em questões de gênero, comparados com o resto do mundo. Mas mesmo neles, apesar de progressos recentes, ainda há muito a ser feito. De acordo com a mais nova edição do Índice de Diversidade de Gênero (IDG), elaborado pela Kantar, apenas 10% das 668 maiores empresas do continente com ações em Bolsa têm lideranças com equilíbrio de gênero. Mas, entre 2012 e 2020, o percentual de mulheres em posição de liderança, como executivas ou fora do meio corporativo, dobrou de 10% para 20%.

O cenário brasileiro

Neste período, em uma escala de zero a 100, o Brasil alcançou 66 pontos, resultado considerado relativamente elevado, comparado com países do G7. Canadá e França, os primeiros colocados, fizeram 77 pontos; Itália, Alemanha e Japão fizeram 68, 69 e 70. Já a Rússia (53) e China (48) foram os piores.

Consumo de cervejas

O consumo de cervejas sofreu retração no último trimestre de 2020 no Brasil, em comparação com igual período de 2019, sinaliza a multinacional Kantar, líder em dados, insights e consultoria. Ainda que o gasto dentro de casa tenha crescido 20%, o fora de casa caiu 24%, deixando o saldo em -6%. Motivo? A categoria é extremamente dependente de momentos de socialização, prejudicados pela pandemia.

Loja no Ritter Hotéis

Depois de inovar com a implantação do Haus von Ritter, um coliving com apartamentos privativos, áreas de convivência e cozinha compartilhadas e hotelaria pay per use, o Ritter Hotéis de Porto Alegre implanta sua primeira loja autônoma. A Onii, startup brasileira de loja autônoma, instalou a unidade que oferecerá itens alimentares e produtos de primeira necessidade em complementação ao cardápio oferecido pela sua área de gastronomia e durante 24 horas para seus hóspedes.

Master Hotéis comemora nova bandeira

Ao completar 35 anos, a Rede Master de hotéis consolida sua marca própria, passando a exibir a bandeira Master Porto Alegre na unidade - já administrada pela Rede - da Av. Carlos Gomes, no bairro Bela Vista. "Temos uma marca sólida e reconhecida, precisamos levar este nome com mais força aos demais mercados do país. E só podemos realizar isto dedicando-nos inteiramente à nossa marca, exibindo-a com muito orgulho", diz a diretora da Rede, Livia Trois. Maior rede de hotéis em número de apartamentos de POA, a Master iniciou suas operações em 1986, na Capital Gaúcha, e, hoje tem 12 unidades espalhadas por Porto Alegre, Gramado e Curitiba.