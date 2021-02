Mais trabalhos temporários

O mercado de trabalho temporário vem apresentando crescimento exponencial nos últimos quatro anos, especialmente em função da Reforma Trabalhista e das alterações da Lei 6.019, que regulamenta a atividade no Brasil. Só em 2020, as admissões temporárias chegaram a mais de 2 milhões, aumento de 34,8% sobre 2019. A pandemia ainda traz uma situação de insegurança e emergência nas empresas. E, por isso, a geração de vagas formais pelo Trabalho Temporário, no formato da Lei Federal 6.019/74 e do Decreto nº 10.060/2019, deve crescer 25% neste 1º trimestre sobre igual período de 2020, projeta a Associação Brasileira do Trabalho Temporário.

No cenário gaúcho

No Rio Grande do Sul, a agência de trabalho temporário WE CAN BR, com sede em Porto Alegre (e unidade em São Paulo), viu seu faturamento crescer nada menos do que 3.064,79% de novembro de 2017 a fevereiro deste ano. Recentemente, a agência conquistou o contrato do Sam's Club, empresa do Grupo BIG, para administração de temporários em âmbito nacional.

A feira presencial

Indústria e varejo apostam no Salão Internacional do Couro e do Calçado, primeira feira presencial do ano para retomar os negócios de maneira mais efetiva no setor. O SICC será o encontro para realizar convergência do mercado calçadista, de 24 a 26 de maio, no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado (RS). “Estamos ouvindo as duas pontas do mercado para aferir a temperatura dos negócios”, explica o diretor da promotora Merkator, Frederio Pletsch.

Projeto Arborizar

A Vibra é mais uma vez parceira do Projeto Arborizar, ação de engajamento da iniciativa privada em favor do meio ambiente nas cidades. Ela adere à segunda edição do projeto em Montenegro, e leva o projeto pela primeira vez para Soledade, onde possuí desde 2020 uma unidade de produção. Na primeira edição em Montenegro, onde fica sua sede, plantou 50 mudas de diversas espécies nas ruas e avenidas, o que pretende repetir este ano em cada uma das duas cidades.

Proteção de dados

Programada para entrar em vigor em 2020, a Lei de Proteção de Dados foi adiada para maio de 2021, com a pandemia da Covid-19. Mas, só 38% das empresas brasileiras, segundo levantamento da Deloitte, estão preparadas para cumpri-la.

Imóvel 100% digital

A Idealiza Verticais, incorporadora de alto padrão, fez seu primeiro lançamento de imóvel em Pelotas num formato 100% digital – desde o cadastramento, passando pela coleta de documentos até a reserva, e recebeu o dobro de demanda de reservas dos apartamentos disponíveis. O modelo foi todo suportado pela tecnologia do aplicativo da Facilita, pioneira em gestão e vendas de imóveis no formato digital.

Crescimento da Calçados Bibi

Empresas de diversos segmentos e tamanhos tiveram que se reinventar com a pandemia mundial de covid-19. Apesar dos desafios, a Calçados Bibi de Parobé (RS) deu sequência ao plano de expansão da rede, inaugurando a primeira unidade de microfranquia em Uruguaiana (RS). A pioneira em calçados infantis bateu o recorde de implantação com 17 novas unidades, sendo quatro delas no exterior, totalizando 130 lojas em operação. Além disso, a marca registrou um crescimento de 151% nas vendas digitais em canal próprio (e-commerce) e de 207% na rede online, explorando diferentes plataformas digitais. Para 2021, os planos da Bibi continuam com foco na expansão da rede de franquia. A meta é inaugurar 32 lojas, 20 no Brasil e 12 no exterior, em países da América Latina, estas por meio de seus parceiros comerciais de longa data.