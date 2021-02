O Lar Santo Antônio dos Excepcionais recebeu, na semana passada, 696 litros de achocolatados doados pelo Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do RS (Sindilat). O alimento será fornecido aos 45 internos que vivem permanentemente na instituição sob cuidados de uma equipe multidisciplinar. A ação de responsabilidade social dá prosseguimento a outras iniciativas do Sindilat em prol da instituição, que já possibilitou a entrega recente de 1.000 litros de leite UHT. De acordo com o assessor administrativo do Lar Santo Antônio, Mário Böf, a iniciativa é de extrema importância para o atendimento dos internos, e destaca que poucas são as iniciativas que vêm de pessoas jurídicas - a maioria são doações individuais da comunidade.

Veículos

O Sincodiv/Fenabrave-RS iniciou fevereiro com nova diretoria, tendo Paulo Siqueira na presidência. Advogado e empresário do setor automotivo (sócio da San Marino Fiat), Siqueira irá comandar as entidades até 2023 representando o setor da distribuição de veículos automotores em todo o Estado gaúcho. A diretoria eleita recebe o reforço dos reconhecidos empresários Leonel David Bortoncello e Sérgio Gabardo, este último, também presidente do Setcergs.

Para as crianças

Para marcar os dois anos do BarraCadabra, o BarraShoppingSul lançou uma ação inédita: chinelos infantis inspirados no parque lúdico. Para levar o brinde para casa, basta participar da ação de compre e ganhe. Até 14 de março, a cada R$ 400,00 em compras, o cliente leva um par de chinelos infantil, com limite de dois pares por CPF. Os brindes serão distribuídos enquanto durarem os estoques. As lojas participantes podem ser conferidas no regulamento no site barrashoppingsul.com.br.

Dor no bolso

Os medicamentos vendidos aos hospitais no Brasil ficaram 1,32% mais caros em janeiro, revela o Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H), indicador inédito criado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a Bionexo - Health Tech. É a segunda alta do índice após quatro quedas seguidas. Em dezembro do ano passado, o indicador avançou 1,37%, enquanto houve recuos nos meses de outubro (-0,11%), agosto (-1,82%), setembro (-2,48%) e novembro (-0,65%).

Transporte

A 99 promove, em Porto Alegre, o Dia da Carona, que oferece corridas gratuitas pela modalidade 99Carona. Na próxima quarta-feira, 17, os custos da corrida, que são divididos entre passageiro e condutor, serão pagos pela empresa, ou seja, o passageiro não pagará nada e o condutor receberá o valor triplicado. A iniciativa tem como objetivo oferecer mais uma forma acessível de transporte aos gaúchos que retornam aos poucos às suas atividades e também incentivar o compartilhamento do veículo.

Inflação

A taxa de inflação para as famílias de renda mais baixa (cujo rendimento familiar mensal é menor que R$ 1.650,50) registrou um recuo de 1,58%, em dezembro, para 0,21% no primeiro mês de 2021. A informação consta do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda referente a janeiro, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O principal alívio para o segmento mais pobre da população foi a redução dos preços de energia elétrica: a deflação de 5,6% das tarifas conseguiu anular as altas de aluguel (0,55%) e do gás de botijão (3,19%).