O Rio Grande do Sul encerrou 2020 com retração de 38,96% nos casos de roubos e furtos de veículos na comparação com o ano anterior. Segundo o presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (SINDSEGRS), Guilherme Bini, as seguradoras facilitaram as formas de pagamento para que as pessoas pudessem manter sua cobertura veicular. O recuo só não é maior devido à alta do dólar. "Se por um lado, a redução da criminalidade tem um impacto positivo, o dólar pressiona, já que a maior parte das peças são importadas. As seguradoras estão fazendo ajustes e tentando oferecer o melhor preço aos clientes e condições de pagamento para que todos possam manter a proteção dos seus bens e o mercado saudável", conclui.

Calçados

As marcas Bottero, Pegada, Hanna Carmela, Shoetherapy e Petite Jolie estarão na feira norte-americana Atlanta Shoe Market, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. O evento, que acontece em Atlanta, nos EUA, é considerado o local ideal para as marcas que desejam entrar no mercado estadunidense por meio de distribuidores, representantes e agentes locais qualificados. A participação brasileira será apoiada pelo Brazilian Footwear, programa da Abicalçados.

Expansão

A maior rede de escolas de tecnologia e inovação para crianças e adolescentes do Brasil e de Portugal chega a Caxias do Sul. É a segunda unidade da Happy Code na Serra gaúcha, que foi inaugurada no dia 4 de fevereiro na rua Os Dezoito do Forte, 2.494, São Pelegrino. As aulas utilizam a metodologia exclusiva LET (Lean Education Tecnology) e têm duração média de uma hora. A Happy Code de Caxias do Sul é a oitava no Estado; a primeira foi inaugurada em 2016, na capital gaúcha.

Qualificação

A Fundação o Pão dos Pobres está com inscrições abertas para dois cursos de qualificação profissional. São cursos gratuitos na área da tecnologia da informação: Introdução à Ciência de Dados (em parceria com a Dell, para o público a partir de 16 anos completos) e Introdução à Programação Web, realizada em parceria com o Instituto da Oportunidade Social (IOS) e a empresa Dell, o curso é destinado a adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos.

Carnaval

As festas de Carnaval não vão acontecer neste ano, mas isso não impede que as músicas e o clima alegre da festividade se façam presentes. O Parque Olivas de Gramado, por exemplo, preparou uma programação com atrações musicais que acontece de sábado (13) até a terça-feira de Carnaval (16). O 'Carnaval Raiz no Olivas' tem quatro edições de sunset (apreciação do pôr-do-sol), e no final de semana a hora do almoço também conta com música ao vivo.