O Grupo Fleury, dono do Weinmann e Serdil, lança a Sommos DNA, plataforma de testes genéticos que destinada aos interessados em conhecer mais sobre sua saúde e os riscos de desenvolver doenças hereditárias. O primeiro produto da Sommos DNA é um mapeamento genético que analisa 30 genes associados a cânceres hereditários. Em breve, 20 novos genes serão incorporados, o que permitirá o aumento do escopo do teste oncológico, bem como a plataforma oferecerá novos tipos de testes genéticos relacionados a doenças cardíacas.

Refis Canoas

A prefeitura de Canoas lançou o Refis 2021, com o objeto de facilitar a quitação de dívidas tributárias com o município. A expectativa é arrecadar R$ 20 milhões para os cofres da cidade da Região Metropolitana. Podem aderir todos os contribuintes que possuem dívidas vencidas até 31/12/2020, ou inscritos em dívida ativa municipal até a data da adesão ao programa.

Digital

A Engenho Digital, agência de Porto Alegre especializada em design, estratégia digital e branding, fechou 2020 com um crescimento de 35% no faturamento sobre 2019. Para 2021, o otimismo dá a linha, com a expectativa de crescer mais 40% e aumentar a equipe de colaboradores.

Trabalho

A Stihl Brasil foi reconhecida entre as Melhores Empresas para Trabalhar da Indústria em 2020, durante cerimônia online realizada na tarde desta terça-feira. Esta é a primeira edição do ranking nacional deste segmento e foi promovido pelo instituto Great Place to Work (GPTW), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Pecuária

Apesar da pandemia, que freou a expansão da economia mas não atrapalhou o bom momento da pecuária nacional, a raça Angus atingiu a comercialização recorde de 7,08 milhões de doses de sêmen em 2020. A marca representa elevação de 21,99% em relação a 2019 e consolida o crescimento constante da raça em uso em 26 das 27 unidades da federação.

Novas lojas

O ParkShopping Canoas conta com lojas recém-inauguradas que chegaram para reforçar o mix de beleza, moda, decoração e gastronomia. Entre as novidades, estão: Tennis Shoes, Ojo, Blow Escova Inteligente, Café Cultura, o restaurante Las Leñas e o Grand Cru, maior cadeia de lojas de vinhos de importação exclusiva.

Máscaras

Liderada pelo empresário Alcides Debus, a marca gaúcha Rabusch confeccionou cerca de sete mil máscaras para doação. A entrega dos protetores faciais foi realizada no dia 15 de dezembro para entidades beneficentes da Região Metropolitana. A empresa está em busca de outras instituições que necessitam de máscaras para receber novas doações nos próximos meses. O contato pode ser feito pelo email [email protected]

Versatilidade

A John Deere lançou a plataforma arrozeira 730FD, de 30 pés, produto de fabricação nacional que traz flexibilidade e versatilidade na colheita, durante a 31ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, em Capão do Leão. A 730FD é híbrida e permite uma colheita de alta performance tanto para arroz, como para soja. Como a plataforma de corte pode ser responsável pelo maior índice de perdas em uma colheita, a nova 730FD foi projetada para reduzir ao máximo esses índices, mesmo em condições de arroz acamado.