Não se iludam

Finalmente começou a vacinação em todo o Brasil, mas ainda vai levar um certo tempo até que eu, você e o seu vizinho abandonem de vez as máscaras. Elas continuarão sendo necessárias, segundo especialistas. O vírus deve ficar endêmico e, portanto, o fato de ser vacinado não nos isenta de andar de máscara por mais um ano ou dois, por exemplo. Muitos já têm mais de um modelo de máscara, deixam no carro, na mochila, ou perto da porta, para não esquecer na hora de sair. Virou acessório imprescindível, mas que deve estar sempre limpo.

Gastronomia

A Le Fuê Pâtisserie e Gastronomia Itinerante, de Caxias do Sul, começou a trabalhar com delivery no fim de 2019 e, de lá para cá, o serviço conquistou cada vez mais adeptos. No ano passado, a empresa registou um crescimento de 29% nas vendas e manteve o quadro de funcionários, que conta com dez colaborados diretos e outros seis, indiretos. Para 2021 a Chef de Cuisine Maria Rita Gonçalves prospecta um crescimento de 47% no delivery e a abertura de mais duas plataformas. Isso, sem deixar de lado a gastronomia itinerante e os eventos.

Fomento

O filósofo Luiz Felipe Pondé falará aos filiados e convidados da Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac) durante a comemoração dos 39 anos da entidade, no próximo dia 11 de fevereiro, às 14h30min. O evento, virtual, será transmitido de São Paulo pela plataforma Zoom. Com o tema "Vida pós-pandemia" a palestra de Pondé é um convite à reflexão sobre as novas rotinas de vida impostas pela pandemia. A palestra é gratuita, com inscrições pelo e-mail [email protected]

Aurora



Um belo aniversário para a Vinícola Aurora, que chegou aos 90 anos comemorando uma alta de 26% nas vendas em 2020, atingindo o faturamento histórico de R$ 701 milhões. No ano em que os brasileiros fizeram com que o consumo per capita de vinho aumentasse de menos de 2 litros para 2,8 litros, a Aurora vendeu 4,2 milhões de caixas do produto, somando vinho fino e de mesa. Foram vendidas, ainda, 823 mil caixas de espumantes e 724 mil caixas de Keep Cooler.

Imóveis

No dia 25 de fevereiro, o Banco Santander realiza leilão de 63 imóveis em todo o Brasil. Eles estão localizados em mais de 30 cidades brasileiras, em grandes capitais, como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Brasília. Os lances iniciais vão de R$ 59 mil até R$ 1,4 milhão. São dadas condições especiais de pagamento, como crédito especial em até 420 meses, com taxa de 6,99%, débitos e IPTU quitados pelo Santander até a data do leilão. Informações no link: https://www.frazaoleiloes.com.br/leilao/5714.

Gaúchos e energia solar

A Tecnova Renováveis - construtora gaúcha de usinas fotovoltaicas - aumentou a potência instalada de projetos entregues de 2 megawatts (MW) em 2019 para 10MW em 2020. Para 2021, a empresa já tem contratos que somam mais de 40MW, totalizando um acumulado de mais de 50MW e crescimento de mais 2000% em 3 anos. Os projetos em carteira da empresa somaram R$40 milhões em 2020 e já ultrapassam os R$ 100 milhões em 2021.

Cidades digitais

A modernização dos municípios da Serra Gaúcha será tema de encontro virtual com gestores públicos, nesta terça-feira (11), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), às 10h. No Webinar das Cidades Digitais da região, o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, o secretário de administração e diretor de TIC de Bento Gonçalves, Matheus Barbosa, e o assessor jurídico de Vacaria, Rubem Antônio dos Santos Filho, trarão as inovações implantadas nas cidades para atender a população.