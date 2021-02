Aço nas alturas

- como já mostrouem recentes reportagens, tanto no ano passado quanto em 2021 -, mas se agravou. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) recebeu manifestações de empresas e sindicatos sobre a elevação dos preços do aço, que já chega a 100% em alguns casos, considerando abril do ano passado até agora. Em 2021, em pouco mais de um mês, o preço do aço de uma usina siderúrgica já teve um reajuste de 30%. O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, alerta que esse aumento poderá atrasar a retomada da economia já afetada drasticamente pela pandemia.