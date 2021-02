Ninguém segura

Muitas prefeituras Rio Grande do Sul afora cancelaram o ponto facultativo durante o Carnaval. É o caso de Porto Alegre: dias 15 e 16, segunda e terça-feira, será de funcionamento normal nos órgãos municipais. Cidades como São Leopoldo, Gramado e Bagé seguiram o mesmo caminho. A medida é uma tentativa de evitar possíveis festas e, por consequência, aglomerações de pessoas, mesmo que, oficialmente, os desfiles estejam cancelados. O problema mesmo são as festas particulares, nas quais ninguém controla. Todo cuidado é pouco.

Mais trabalho

Cargos em áreas como telemarketing, marketing digital e e-commerce estão entre os que impulsionarão o mercado de trabalho brasileiro neste ano. O levantamento é da rede social profissional LinkedIn, que listou as 15 principais categorias de empregos. Entre os 12 empregos em alta destacados pelo levantamento, está o de profissional autônomo de conteúdo digital, atividade que disparou devido ao engajamento por vídeo e mídias sociais durante a pandemia.

Calçados

A maior feira calçadista do mundo, a Micam Milano, ocorrerá no formato digital entre os dias 22 de fevereiro e 22 de abril. As inscrições para participar com o apoio do Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações de calçados mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), seguem até o próximo dia 12 de fevereiro. Inscrições pelo e-mail [email protected]

Caxias do Sul

economia de Caxias do Sul apresentou queda de 8,3% no ano passado , segundo levantamento da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Os três segmentos - indústria, comércio e serviços - apresentaram resultados negativos no fechamento do ano. Os números da indústria mostram que o setor foi o que melhor se recuperou durante a pandemia, com índice de 0,9% de queda. Já o comércio e os serviços caíram 16,7% e 16,9%.

Literatura

Em um ano marcado pela revisão dos planejamentos desenhados para o período e perspectivas pessimistas, a TAG - Experiências Literárias conseguiu encerrar 2020 com resultados positivos. O clube de livros fundado em 2014 chegou ao final do ano com 60 mil assinantes em todo o País, número que representa um crescimento de 23% em sua base de assinantes, e faturamento de R$ 43 milhões. Parte do crescimento surgiu a partir das campanhas de incentivo à adesão criadas pela empresa, mas a curiosidade pelos clubes de assinatura fomentados pela pandemia também ajudou.

Sicredi avança

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, alcançou a marca de duas mil agências no Brasil. Em 2020 foram inauguradas 150 unidades, com destaque para expansão em estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Paraíba, e a previsão é que ao longo do ano sejam inauguradas mais de 250, com um investimento superior a R$ 200 milhões. Municípios do Espírito Santo, estado onde o Sicredi ainda não está presente fisicamente, devem passar a contar com agências da instituição a partir deste ano.

Aviação

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) alerta sobre a gasolina de aviação (chamado de avgas) colocada no mercado pela BR Distribuidora sem todos os padrões exigidos para as aeronaves. Nesta semana a companhia suspendeu preventivamente a venda de avgas e iniciou o recolhimento do produto. O problema teria ocorrido em uma base da BR em Cubatão (SP).