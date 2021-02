Até para não hóspedes

Com investimento de R$ 116 milhões, a Gramado Parks inaugura o Exclusive Gamado, um hotel de conceito contemporâneo com 187 apartamentos e uma equipe de 60 funcionários, treinados conforme o melhor espírito gramadense de bem servir. E um conceito que vai muito além de hotel, oferecendo experiências gastronômicas e culturais que permitem até não hóspedes participarem de eventos e apreciarem seu menu. Para obter a certificação LEED, o hotel usa tecnologias ecologicamente adequadas como o controle e captação de água da chuva; chuveiros e torneiras com baixo consumo de água; redução no consumo de energia via sensores em todas as áreas condominiais internas; paisagismo com vegetação para reduzir o consumo de água e preocupação com a qualidade do ar interno e sua renovação permanente.

O avanço sobre o RS

A RE/MAX inicia 2021 com nove novas agências no RS, em Bento Gonçalves, Porto Alegre, Tramandaí, Gravataí e Lagoa Vermelha. Com isso, a imobiliária que vende mais imóveis no mundo chega a 32 unidades no Estado. Só na Capital são 12 franquias. Para 2021, a meta é chegar a 50, segundo os responsáveis pela expansão, Thiago Medeiros e Tulio Marques, que começam a selecionar novos franqueados em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Torres, Novo Hamburgo e Canoas.

Inteligência artificial

A inteligência artificial tem sido cada vez mais usada nos mais diversos setores, incluindo o de Beleza, onde o Brasil está entre os países que mais consomem produtos e procedimentos estéticos. Um exemplo de inovação é a Academia da Pele, uma startup, que desenvolveu um aplicativo com uma solução inédita: faz uma autoavaliação e indica os melhores tratamentos para cada necessidade. Fundada pelo médico e empreendedor, Eduardo Kanashiro.

Restaurante na Serra

Alinhado com a demanda cada vez mais crescente por opções de lazer ao ar livre, acaba de inaugurar o Nature - Vinho & Gastronomia, em Pinto Bandeira. Parceria do chef Rafael Jacobi e a vinícola Don Giovanni com capacidade para 100 pessoas, são oferecidas variadas opções enogastronômicas como o piquenique com girassóis, comidinhas de food truck e bons vinhos e espumantes em meio aos vinhedos e a natureza exuberante.

Estátuas de Cristo no mundo

O que Rio de Janeiro, Lisboa, Cali e Lubango têm em comum? Todas estas cidades têm dentre seus pontos turísticos a imagem do Cristo Redentor de braços abertos. Mesmo sendo a estátua do Rio de Janeiro a mais famosa delas, estas localidades recebem uma grande procura de turistas. Agora, se junta ao time de cidades "abençoadas", a nova estátua localizada na província de Benguela, mais exatamente na cidade do Sal, região de Chamume, na Baía Farta, em Angola.

Noca Móveis em expansão no Brasil

A Noca Móveis inicia 2021 em plena expansão. Só no mês de janeiro, a marca dos móveis do futuro, 100% recicláveis, abriu mais quatro lojas, duas em Porto Alegre, uma em Belém (PA) e uma em Indaiatuba (SP). E em março, a empresa de Gramado planeja inaugurar mais uma loja na capital gaúcha. A marca já está presente em Blumenau, Brusque, Gravataí, Balneário Camboriú e Garopaba e prevê, até o fim deste ano, a abertura de 50 lojas pelo País. A Noca, empresa do Grupo Sierra, alia inovação, design, durabilidade e sustentabilidade. A marca criou e patenteou a tecnologia polyvinyl, única no Brasil que não permite que os móveis mofam, propaguem fogo, podem até ser molhados, além de evitarem a proliferação de fungos e bactérias.