Calçados Bibi para inverno

A Calçados Bibi, de Parobé, lança sua nova coleção de inverno inspirada no comportamento das crianças nos dias atuais. Os pais têm buscado produtos básicos, práticos, multiusos, versáteis e principalmente confortáveis. Os lançamentos exploram também a ludicidade, diversão e inovação, uma característica da marca, segundo Camila Kohlrausch, diretora de Marca e Varejo da empresa. A Bibi é pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos. E, por isso, conquistou reconhecimento do setor a partir do desenvolvimento dos calçados atóxicos, fisiológicos e da tecnologia da palmilha Fisioflex Bibi, que proporciona a sensação de andar descalço.

Um curso de atualização

A Mercur e a Unisinos estão lançando o Curso de Extensão Empreendimentos Inovadores - Pessoas Ressignificando Negócios. Os conhecimentos a serem compartilhados já beneficiaram dirigentes de empresas de qualquer porte, com poder de influência nas organizações e que pretendem estabelecer novos modelos de relações de trabalho. O curso ocorrerá do dia 17 de abril a 18 de dezembro de 2021.

Pela sustentabilidade

A Braskem lançou metodologia para desenvolver embalagens mais sustentáveis baseada no conceito de design for environment (DfE), que visa melhorar o impacto ambiental e seguir o modelo de economia circular. A meta é impulsionar soluções de reuso, e reciclagem, reduzir impacto ambiental e gerar valor para toda a cadeia.

Um hotel pet friendly

Durante a quarenta, conforme a União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), foi registrado um aumento de 400% na procura por adoção de cães e gatos. Pensando nesse público, o Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre adotou o selo pet friendly e está de braços abertos para receber toda a família, inclusive os integrantes de quatro patas.

Banco só para o Uber

Criada e operacionalizada pelo banco Digio, a Uber Conta será a primeira conta digital do Brasil dedicada só a parceiros da Uber. Com a Uber Conta, os repasses cairão na conta dos seus parceiros após o fim de cada viagem ou entrega. Eles também poderão realizar saques em caixas eletrônicos da rede Banco 24Horas e TEDs de graça. Além disso, poderão fazer compras com cashback em mais de 100 lojas virtuais.

O curso de sommeliers

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) lança sua primeira formação de sommelier em curso 100% on-line, com a certificação internacional da Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Ela prevê aulas semanais por 7 meses ao vivo, mas com a possibilidade de assistir quando quiser, pois todo o conteúdo fica gravado e à disposição dos participantes, informa o presidente Orestes de Andrade Jr.

Visitação da Cervejaria Edelbrau

A Cervejaria Edelbrau inaugurou neste fim de mês o mais esperado e arrojado projeto de sua história, a Experiência Edelbrau, segundo o sócio Fernando Maldaner. O novo complexo de visitação apresenta a essência da marca e do universo da cerveja artesanal. Essa será a primeira atração cultural de Nova Petrópolis totalmente interativa, que reúne história e aposta nas sensações e estímulos sensoriais do público para se tornar referência nacional e ponto de visitação obrigatório para os amantes da bebida. O espaço com 300m² foi pensado para aproximar o público do processo de criação de cervejas, mostrando que há mais do que técnica envolvida nele. É uma visitação que estimula o visual, o tato, apresenta os ingredientes da cerveja e fecha com chave de ouro, com a degustação de cinco variedades de cervejas Edelbrau.