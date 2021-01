Exportações de tecnologia

A gaúcha Elipse Software desenvolve soluções para o gerenciamento, em tempo real, de processos. Desde 2007, a Elipse vem provendo tecnologias em IEC 61850 às empresas de Taiwan, tornando-se uma das principais fornecedoras de soluções para automação de subestações da Taipower, maior companhia de energia daquele país. Hoje, mais de 600 subestações são operadas pela Taipower. Destas, mais de 50 já foram atualizadas em IEC 61850. O Elipse Power, plataforma da Elipse para o mercado de energia, foi recentemente utilizado pela Taipower em uma sala de treinamento para digitalização de subestações em IEC 61850. A Baufarm, uma das maiores parceiras da Elipse na Ásia, desenvolveu esta aplicação.

A fibra ótica da Oi

A Oi investiu no Rio Grande do Sul mais de R$ 269 milhões no primeiro semestre de 2020, um aumento de 12% sobre igual período de 2019 com foco na expansão da fibra ótica. A partir de sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia chegou neste mês de janeiro a 200 mil clientes e o serviço está disponível para contratação em mais de 1 milhão de endereços (HPs) no estado.

Condomínio na praia

Os condomínios fechados continuam fazendo sucesso no Litoral Norte do RS. Lançado há pouco mais de um mês, o condomínio Joy Xangri-lá já tem 100% de seus 247 lotes de alto padrão vendidos. Ele é o terceiro lançamento da Joint Venture entre a urbanizadora gaúcha Cotiza e a paulista Cipasa Nova Gestão, uma das maiores desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil. As vendas totalizaram R$ 45 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Gang em Charqueadas

A rede de lojas Gang chega ao Centro de Charqueadas na primeira quinzena de março. É a primeira loja da empresa na cidade, a primeira de 2021 e seu 46º ponto de vendas. Para a inauguração a Gang está com vagas abertas para gerente, vendas, caixa e auxiliar de loja.

Elevadores certificados em Guaíba

A thyssenkrupp Elevadores acaba de entrar para um grupo seleto de empresas que possui a certificação ISO 50001:2018, norma internacional aplicada no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O sistema de gestão de energia foi implementado na sua fábrica de Guaíba (RS) Unidade de Manufatura da empresa, localizada em Guaíba, Rio Grande do Sul. A empresa é a primeira do segmento de elevadores a receber a certificação, que estabelece parâmetros para melhorias no desempenho energético, redução no consumo de energia elétrica e na emissão de gases de efeito estufa no processo de fabricação do elevador.