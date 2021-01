Show na Rede Laghetto

A Rede Laghetto Hotéis apresentou uma atração especial no período de Natal para incrementar ainda mais a programação do Natal Luz de Gramado e do Sonho de Natal de Canela. Todos os 11 hotéis de Gramado e Canela contaram com um pocket show surpresa no café da manhã nos finais de semana. Foram 33 shows, três por hotel. O projeto chamado "Manhã de Natal" foi desenvolvido especialmente para a Rede Laghetto com os artistas interagindo com os hóspedes dos hotéis. Cabe destacar que em meio aos protocolos de higiene e segurança, o contato físico com o público é evitado e o elenco fez o uso de máscaras, além dos figurinos esterilizados a cada apresentação. O sucesso foi grande e a Laghetto pretende oferecer a atração na Páscoa e em outras datas comemorativas.

O curso pilha cheia

O Centro Social Marista (Cesmar), em parceria com o Tecnopuc, acaba de lançar o curso Full Stack Social (pilha cheia em inglês)., expressão que se refere à área da tecnologia de informação (TI) destinada à formação de profissional com habilidades para atuar em todo o processo de desenvolvimento de uma aplicação web. Ele é vinculado ao programa Jovem Aprendiz para jovens de 16 a 22 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Serão ofertadas 30 vagas.

Tacobol Lebes 2021

Impossibilitada pela Covid-19 de realizar a 5ª edição do Tacobol Lebes, a rede de varejo vai celebrar este ano, de forma especial, o campeonato de taco que ocorre na beira da praia, com as crianças do Instituto do Câncer Infantil. Para relembrar os melhores momentos dos últimos 4 anos, um vídeo está disponível em suas redes sociais. Além disso, a Lebes fará entre esta terça e quinta, às 19h, uma série de três lives no seu Instagram. Entre os convidados Taís Silva, criança vencedora do Tacobol 2018.

Biblioteca ampliada

Tão logo seja possível o retorno presencial, o público que costuma frequentar a Bibliotheca Pública Pelotense terá algumas novidades. A partir de recursos do BRDE, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a instituição fundada em 1875 investiu em melhorias no espaço destinado ao público infanto-juvenil, além de adquirir um projetor para a exibição de filmes e documentários aos jovens que visitarem o Museu Histórico da Bibliotheca Pelotense.

Bancos e a vacinação

Os bancos brasileiros participarão do esforço de comunicação para orientar a sociedade sobre a vacinação contra a Covid-19, em colaboração com o Ministério da Saúde, segundo a Febraban. Eles utilizarão seus canais de relacionamento com clientes e o público em geral para divulgar informações, como o endereço do ConecteSUS, a carteira digital de vacinação, e os critérios para a fase de imunização., bem como orientações gerais sobre distanciamento social e medidas sanitárias que devem continuar sendo adotadas.

Gestão da lei de proteção de dados

A Advanced IT está apresentando o DataMappingLGPD destinado à gestão da implementação e dos processos para as empresas na adequação à LGPD. Possui módulos como o diagnóstico jurídico e TI, mapeamento de dados e processos, gestão de requisições de titulares, consentimentos, auditorias, riscos, incidentes e o relatório de impacto de proteção de dados (RIPD). Na plataforma, em nuvem, são consolidadas as informações referentes à proteção de dados de forma a manter evidências que demonstrem o controle sobre os dados de pessoas físicas. "A solução já possui dezenas de clientes de todos os setores e portes, de vários estados. Está evoluindo rapidamente, com ótima aceitação", relata Márcio Miorelli, CEO da Advanced IT.