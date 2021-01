Liquidações em shoppings

A rede Bourbon Shopping e o Moinhos Shopping estão lançando suas campanhas de liquidação de verão 2021. Até o dia 31 de janeiro, os empreendimentos estarão com as promoções Bourbon OFF é tudo de Bourbon! e Moinhos OFF - Summer Sale, que irão apresentar ofertas especiais nas lojas participantes da ação. Fazem parte da campanha os shoppings Bourbon Wallig, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Country, Bourbon Ipiranga, Bourbon São Leopoldo, Bourbon Novo Hamburgo e Bourbon San Pellegrino, além do Moinhos Shopping. Todas as lojas participantes seguem os protocolos de distanciamento social e higienização prescritos pela OMS.

Medicamentos especiais

A Remed Medicamentos Especiais chegou a uma década de atuação no mercado de remédios de alta complexidade em Porto Alegre com a remodelação de sua loja. Inaugurado no início de dezembro, o espaço de 55 metros quadrados já está adaptado às normas de saúde em função da pandemia. Para 2021, o plano é remodelar as lojas de Caxias do Sul e Florianópolis no mesmo formato da loja conceito da capital gaúcha.

Pela educação financeira

A seguradora Sabemi busca disseminar a educação financeira no país com uma série de ações gratuitas de conscientização à população. Entre elas, está o recém-lançado podcast Tim Tim por Dim Dim. Com programas de 10 minutos de duração, que podem ser lidos pelo spotify.

Uma franquia de waffles

A The Waffle King, primeira rede de franquias de fast food de waffle da América Latina, inaugura nesta segunda-feira uma operação em São Leopoldo. É a 3ª operação da rede, que possui hoje 16 lojas comercializadas em sete estados e planeja chegar a 100 lojas no Brasil, em 2021. A rede de foi lançada em junho de 2020, em Gramado, e sua especialidade são os waffles.

Oportunidades tributárias

A Tax Group de Porto Alegre lança o Diagnóstico de Inteligência Tributária (DIT), uma ferramenta que busca levantar oportunidades tributárias e administrativas. Ele funciona com o auxílio de inteligência artificial, para analisar três meses da escrita fiscal do empreendimento e identificar potenciais ativos para gerar fluxo de caixa. O serviço é gratuito e realizado em até sete dias úteis.

Rivatti Móveis em Santa Maria

A Rivatti Móveis, maior importadora de móveis de design do Brasil, vai abrir em Santa Maria sua terceira loja própria no Estado. Com uma área total de 1000 m2, recebeu investimento de R$ 1,5 milhão. A loja se soma ao portfólio da marca, que conta com matriz e showroom em Caxias do Sul, uma loja própria em Passo Fundo, dois escritórios internacionais na China e trading própria com escritório em Hong Kong.