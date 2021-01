Empregos na colheita da uva

A Vinícola Miolo, de Bento Gonçalves vive sua 32ª colheita da uva. Durante os três primeiros meses do ano, a rotina gira em torno dos vinhedos, acompanhando a maturação das uvas, cada uma em seu tempo exato de colheita, um trabalho a muitas mãos que envolve engenheiros agrônomos uma equipe técnica de 40 profissionais que atuam nas unidades do Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, Seival em Candiota, na Campanha Meridional e Almadén em Santana do Livramento, na Campanha Central. Para dar conta desta grande operação, a Miolo Wine Group está gerando 150 empregos temporários, 120 deles somente na Almadén, onde são cultivados mais de 4 milhões de quilos de uvas em 450 hectares, no maior e mais antigo vinhedo de castas viníferas do Brasil.

Liquidação Praia de Belas

Shopping Praia de Belas realiza sua liquidação de verão, reunindo os melhores descontos de suas lojas. É de 20 de janeiro a 7 de fevereiro. Itens de moda, acessórios, beleza, eletrônicos, eletrodomésticos e produtos infantis, entre muitos outros, estarão com descontos de até 50%.

As isenções nas tarifas

Um velho problema volta à tona em Porto Alegre na hora de reajustar a tarifa de ônibus, que promete superar os R$ 6,00 se não houver uma mexida mais profunda. Acontece que as isenções representam, hoje, 31,10% no valor total da passagem. Quem paga a diferença são os desempregados em busca do emprego. Os que trabalham em emprego formal em muitos casos ganham algum subsídio da empresa.

Loja no Clube Jangadeiros

A Onii, startup brasileira de loja autônoma de abastecimento de produtos, inaugurou no Clube Jangadeiros a primeira unidade dentro de um clube social brasileiro, incluindo aqueles com espaço náutico. Vai oferecer itens tais como produtos fit, chocolates, para churrasco da Casa de Carnes Vitória, espumantes, vinhos, cerveja artesanal, e outras bebidas, comidas congeladas low carb, sem glúten e sorvetes.

Produtos ortopédicos

Mais de 100 mil produtos ortopédicos entregues em 20 anos. Essa é a marca atingida pela Oficina Ortopédica da AACD em Porto Alegre desde sua criação, com uma média de 5 mil por ano entre órteses, próteses e meio auxiliares de locomoção, como cadeiras de rodas, muletas e andadores. Além disso, a oficina atende demanda do Centro de Reabilitação, onde os pacientes realizam seus atendimentos.

Estágio na Cyrela da Capital

Estudantes de graduação interessados em estagiar em uma das principais empresas do mercado imobiliário brasileiro, têm até o dia 24 de janeiro para se candidatar ao Programa de Desenvolvimento Acelerado (PDA) da Cyrela em Porto Alegre. Os selecionados passarão por uma jornada de 24 meses e estarão inseridos em equipes multidisciplinares trabalhando ao lado dos executivos, vivenciando e conhecendo a gestão prática do negócio.

Lançamento do NexoBook 2020

O Nexo Governança Corporativa, jovem associação de famílias empresárias, de Novo Hamburgo, acaba de lançar o NexoBook 2020, para registrar um ano tão desafiador quanto produtivo. Criado para promover boas práticas e desmistificar a governança, o grupo utilizou o ambiente digital e produziu reuniões com grandes empresários e conversas imperdíveis no podcast NexoCast, em parceria com a Rádio União. Por ali passaram nomes como Luiza Trajano, Pedro Parente, Antônio Kandir, Pedro Bartelle, Vicky Bloch, entre muitos outros. O NexoBook traz a pirâmide de valor, o código de conduta, a linha do tempo com os eventos de 2020 e conteúdos extras. O material pode ser baixado gratuitamente em nexogc.com.br/nexobook.