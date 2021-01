O ano do vinho fino

O ano de 2020 realmente foi o ano do vinho brasileiro, dentro e fora do país. O mesmo reconhecimento conquistado com o espumante agora é percebido em relação aos vinhos finos nacionais, segundo o presidente da Associação brasileira de Enologia, André de Gasperin. O padrão de qualidade é uma realidade degustada e aprovada por especialistas do mundo inteiro. Das 321 medalhas conquistadas em 2020, 166 foram para vinhos, ou seja, 51,71%. Os espumantes 'brazucas' arremataram 147 prêmios, 45,79% do total, ficando 2,5% para destilados e licorosos com oito distinções. Agora, o Brasil chega a 4.806 premiações. Na história do setor vitivinícola brasileiro, o ano passado foi o terceiro melhor desempenho em número de premiações, ficando atrás apenas de 2014 com 388 e 2016 com 338 medalhas.

Obras de curto prazo

Andora Construções inaugura a Andora Fast Construction, que atuará em todo território nacional com foco em atender de forma especializada demandas de obras de curto prazo. A unidade terá uma estrutura mais dinâmica, adaptada ao mercado. Lucas Rocha, empresário e arquiteto com mais de uma década de experiência, foi contratado para ser o coordenador da unidade.

O retorno ao passado

O setor calçadista brasileiro pode ter perdido 21,8% da sua produção em 2020, retornando a patamares de 16 anos atrás. Na exportação a queda foi de 18,6%, pior número desde 1983. Já para 2021, a estimativa é de incremento tanto em produção ( 14,1%) quanto na exportação ( 14,9%). O crescimento, porém, não será suficiente para recuperar o "tombo" verificado no ano passado, conforme a Abicalçados

PVC inativa a Covid

Uma parceria entre a Braskem e AlpFilm deu origem a um plástico filme transparente de PVC com micropartículas de prata e sílica capaz de inativar 79,9% do novo coronavírus em três minutos e 99,99% em até 15 minutos. O PVC ALPFILM PROTECT já está disponível ao mercado. É utilizado para embalar alimentos como carnes, frutas e frios.

Crédito Real se expande para o Interior

Em constante expansão no mercado imobiliário gaúcho, a Imóveis Crédito Real começa 2021 com uma nova cidade em seu campo de atuação. Em uma parceria com a Imobiliária Taperinha, líder do setor em Santa Maria, a empresa busca reforçar sua presença na região central do Estado. A união mescla a familiaridade com a região e o conhecimento da equipe local (que seguirá a mesma) da Taperinha ao know how e visibilidade em nível estadual da Crédito Real. Através da parceria, a carteira de clientes de locação e vendas da Taperinha, passa a ser trabalhado pela nova Taperinha Crédito Real. Esta adição representa um crescimento de 18% no total de imóveis locados administrados pela Crédito Real, líder do segmento no Estado.