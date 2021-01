Franquia Açaí em alta

Maior franquia de açaí do mundo, com 300 unidades no Brasil e no exterior, sendo 15 delas no RS, a Açaí Concept registrou números positivos em 2020, com perspectiva de mais crescimento para este ano. Superando os desafios, a marca ganhou novas lojas e fortaleceu o sistema de delivery, além de abrir 50 novas franquias no Brasil e outras na Suíça, Equador, Chile e Canadá. Entre as vantagens da franquia está o fato de oferecer vários modelos de negócios e ainda a possibilidade de o mercado estar com crédito facilitado e taxas de juros mais baixas. No Rio Grande do Sul, há lojas em Capão da Canoa, Erechim, Garibaldi, Gramado, Passo Fundo, Porto Alegre e São Leopoldo. Conheça mais sobre a Açaí no seu site.

A trilha de carreiras

O Aula , nova proposta pedagógica e curricular da Univates de Lajeado (RS), apresentará uma série de vantagens para os estudantes do modelo híbrido. Uma delas será a Trilha de Carreiras. Desenvolvido pela Central de Carreiras da Univates, a Trilha busca promover uma série de ações que visam a desenvolver no estudante o que se refere às suas escolhas profissionais. Essas ações são previamente planejadas em conjunto com os coordenadores e professores dos cursos,

Inglês divertido no RS

A partir de 20 de janeiro, o Senac-RS promove em todo Estado nove aulas temáticas de inglês voltadas a crianças, jovens e adultos. Os encontros fazem parte do projeto FUNtastic Summer, totalmente gratuito e transmitido pelo YouTube da instituição. A ex-aluna do Senac, Laura Pilz, juntamente com a teacher Raquel Fernandes abordarão curiosidades e dicas sobre séries e filmes.

O início da vacinação

Embora com atraso em relação a outros países, o início da vacinação no Brasil nesta segunda-feira. até que surpreendeu. Por certo, no atual contexto, as pressões políticas de governadores, especialmente do governador de São Paulo, João Doria, marcando até a data - 25 de janeiro - apressaram todo o processo nacional.

A assistência à saúde

A FCDL-RS e a Assefe Saúde Sharecare estão oferecendo um produto diferenciado para a comunidade gaúcha. Atendimento médico por vídeo chamada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com rapidez e agilidade. Consultas especializadas, atendimento de emergência e descontos em medicamentos são oferecidos em um serviço que privilegia a gestão de saúde em 360º.

A segurança no app 99

O Assistente de Segurança da 99 é o novo recurso de proteção que teve seus detalhes anunciados. A tecnologia melhora a ativação de recursos de segurança antes, durante e depois das corridas. A ferramenta reúne todas as informações e recursos disponíveis sobre segurança, permitindo consultar informações do motorista antes da chamada, ou ativar algum recurso de proteção quando um comportamento anormal é identificado durante a corrida.

A aposta em marca própria

A partir deste mês, Caxias do Sul ganha nova marca dedicada ao mercado fitness: a Inkore Fitness. A academia funcionava desde janeiro de 2019 como franqueada de uma franquia local e aposta agora na marca própria. Os projetos incluem a ampliação e modernização do atual espaço no bairro Lourdes em mais de 2.000 m2, oferta de novos serviços, ampliação de parcerias e um audacioso projeto de expansão que prevê a abertura de unidades próprias em cidades com potencial já mapeado no RS e no país. O empreendimento tem à frente a família Gonzatto e irá focar a atuação em um conceito diferenciado para a região, o Estado e até em nível de Brasil: a oferta de uma academia premium com ticket médio mais baixo.