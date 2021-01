Novas embalagens de coco

A Qualicoco, empresa gaúcha voltada para alimentação saudável com mix focado em derivados do coco, está lançando novas embalagens para alguns de seus principais produtos. O açúcar de coco, o néctar de coco e o shoyu de coco já estão disponíveis para os mais de seis mil PDV's que comercializam a marca no Brasil com rótulos reformulados, enquanto que a linha de óleos de coco chega com as novidades a partir de março. O design, criado pela Engenho Digital, busca destacar os atributos naturais dos produtos, evidenciando o coco e demais características dos itens, como o fato de serem produtos veganos e sem glúten. As novas embalagens estão mais modernas, com uma apresentação clean que diferencia e dá mais visibilidade aos produtos da Qualicoco.

Venda de imóveis

A Auxiliadora Predial comemora sucessivos recordes de vendas de imóveis. Depois de uma queda de 70% no volume em abril, devido à pandemia, a recuperação gradual foi em maio, com 50% do previsto. Em junho, atingiu 70% da meta. Em julho, os números subiram ainda mais e os resultados positivos seguiram batendo recordes em agosto e setembro. Em outubro, o volume de vendas superou em 100% o registrado no mesmo período de 2019 e foi o maior da história.

Estética e saúde

Com três anos de atuação em Porto Alegre, Le Fohat Estética e Saúde passa a atender a partir deste mês em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Será na Clínica Paganotto Odontologia e oferecerá tratamentos faciais, corporais, pré e pós-operatórios para homens e mulheres. Conforme as sócias, a farmacêutica esteta Luciane Rosa Feksa e a biomédica esteta Tássia Tremea de Deus, além de São Leopoldo, a ideia é atender clientes de cidades vizinhas.

Univates 52 anos

A Universidade do Vale Taquari, com sede em Lajeado (RS), comemorou 52 anos no sábado (17) sob a liderança de duas mulheres, a reitora Evania Schneider (eleita para o período de 2021 a 2024) e a vice-reitora e pró-reitora de ensino, Fernanda Stock Pinheiro. Parabéns.

Colorados têm testagens mais baratas

O Internacional e Pitstop firmaram parceria para oferecer aos colorados uma tabela de valores diferenciada na testagem para detecção do novo coronavírus. O drive-thru instalado desde o dia 23 de dezembro na área externa da sede da ADVB-RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000) criou o "Passaporte Imunológico" - combo de dois testes - Antígeno (coleta via swab nasofaringe) e de Anticorpos (sorológico-coleta de sangue) - pelo preço de um. As informações cruzadas dos dois tipos são as mais completas para um indivíduo no momento da testagem, já que um deles mostra a carga viral ativa ou não atual (Antígeno) e outro detecta um possível contato com o vírus no passado e eventual imunidade (Anticorpos).