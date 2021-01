Mais cartões para Unicred

A Unicred acaba de agregar ao seu mix de produtos sete novas categorias de cartões de crédito para oferecer um atendimento ainda mais completo e diferenciado aos seus cooperados. É a nova linha de cartões Unicred Visa que formam um amplo portfólio contemplando o Visa Infinite, Platinum, Gold e Classic. A parceria também prevê benefícios diferenciados aos cooperados, além da adoção da tecnologia de pagamento por aproximação, que proporciona uma melhor experiência de pagamento. Os cooperados terão acesso aos cartões conforme disponibilidade da cooperativa de sua região. Além da grande lista de vantagens oferecida em cada categoria dos cartões Visa, a Unicred oferece benefícios diferenciados para os seus cooperados.

Ração animal ao Caribe

A Nutrire, indústria gaúcha de alimentos para pets, fechou contrato para ingresso no mercado de Bonaire, no Caribe. O embarque dos dois primeiros contêineres foi em outubro de 2020, totalizando 56 toneladas, sendo 95% para cães. Mesmo sendo uma ilha de apenas 20 mil habitantes, Bonaire é importante para a Nutrire e deve comprar cerca de 224 toneladas de ração só neste ano.

Mais na cibersegurança

Com iniciativas digitais mais ambiciosas, as empresas estão mudando sua estratégia cibernética e investindo mais na área. É o que traz a pesquisa Global Digital Trust Insights Survey 2021 da PwC, que aponta crescimento do orçamento em cibersegurança de 57% no Brasil e 55% no mundo. Isso se reflete também no aumento de pessoal para este fim: 60% no Brasil e 51% no mundo.

O Techpark vai a Esteio

A Prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale formalizaram, na manhã desta quarta-feira, parceria para a instalação, no município, de uma unidade do Feevale Techpark. Inicialmente, serão pré-incubados nele 15 projetos que participarão de capacitações. Serão três ciclos no total, cada um de até cinco projetos de negócios. Além disso, cinco empresas já consolidadas receberão mentoria. A seleção se dará através de pitch onde o primeiro acontecerá no dia 25 de fevereiro, de forma on-line.

O ano novo com novos clientes

A 2day Consultoria, empresa especializada há 12 anos em lançamentos imobiliários, inicia 2021 com projetos de lançamentos no Brasil e na Europa, ampliação da equipe e nova sede. São nove clientes novos que entraram para a carteira nos últimos meses de 2020, motivando com isso mudança de sede para uma estrutura maior no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que abrigará com maior qualidade o time de 15 profissionais. A 2day possui atualmente 35 projetos em desenvolvimento ou comercialização, em 24 cidades do sul do Brasil, além de dois projetos em Vila Nova de Gaia, junto à Cidade do Porto, em Portugal.