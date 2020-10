Controle biológico do gado

Os criadores gaúchos enfrentam, anualmente, infestações por carrapatos que causam a morte de ao menos 100 mil animais. De olho nesse cenário, a Decoy, desenvolvedora de soluções biológicas, comandada por Lucas von Zuben, Túlio Nunes e Filipe Dal'Bó, criou dois produtos: um para ser aplicado no rebanho, e outro na pastagem, onde ficam 95% dos carrapatos. As soluções têm como princípio ativo esporos de fungos, inimigos naturais da praga, que, quando entram em contato com o parasita, germinam e se desenvolvem, levando-o à morte. O produto não deixa resíduos no leite e na carne e pode ser usado em todo rebanho. A solução não é tóxica e não gera resistência. O custo do tratamento gira em torno de R$ 4,50 por animal e R$ 25,00 por hectare ao mês.

Uma solução natural

Criador de gado de corte no RS, João Queiroz, da Fazenda Jaguaretê, de Eldorado do Sul, tem 6 mil cabeças para abate e já perdeu 40 bois por ano para o carrapato. Ele testou inúmeros manejos, sem êxito. Foi então que conheceu a Decoy: fez o teste com o tratamento biológico em um lote, e teve resultados satisfatórios. Agora, continua a aplicação em outros lotes. Para ele, a diferença da saúde do gado é drástica, e ele nunca mais perdeu nenhum animal.

Instituto de fertilidade

O Instituto de Fertilidade (IFE) de Porto Alegre está em casa nova no 15º andar do Trend Nova Carlos Gomes Corporate para onde levou toda sua expertise de mais de 12 anos de atuação, que une tecnologia de ponta e equipe especializada na busca pelos melhores resultados na Reprodução Assistida. Além disso, integrante da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, o IFE compartilha do laboratório de embriologia do grupo, referência hoje como um dos mais modernos do país.

Aluguel por temporada

Desenvolvido por um grupo de gestores do mercado imobiliário, começa a operar neste mês o portal MyOffer, startup gaúcha que promete revolucionar o modelo de negócios dos aluguéis por temporada. Ela inverte a lógica da negociação: em vez dos imóveis estarem catalogados com seus preços, é o consumidor que vai colocar quanto quer pagar por determinado período e em determinado local.

Concurso de vinhos

O primeiro dia do Brazil Wine Challenge, Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, que acontece em Bento Gonçalves, já confirmou quatro Grandes Medalhas de Ouro, que atingiram nota igual ou superior a 93 pontos, entre as 258 amostras avaliadas, prova de que o concurso tem a participação de excelentes produtos. Estão presentes no evento, que começou nesta terça-feira e segue até amanhã, 774 amostras de 16 países degustadas por 57 avaliadores de cinco países - Bolívia, Brasil, Chile, França e Itália.

Di Paolo inaugura o Expresso

A rede de restaurantes Di Paolo inaugura nesta sexta-feira, com lançamento de nova marca, o Expresso Di Paolo no Boulevard Laçador de Porto Alegre, onde já funciona um outro de sequência. Aberto diariamente das 11h às 22, ele apresentará pratos expressos, individuais, solicitados diretamente pelo consumidor ao caixa e retirados lá mesmo por ele. O cardápio prevê, além da sopa de capeletti, o tradicional galeto al primo canto, o gringo, carnes como entrecot, filé de frango e filé mignon, o que irá permitir almoçar ou jantar no Expresso Di Paolo todos os dias, sem repetir a refeição. À noite, segundo o sócio-fundador Paulo Geremia, ele pretende oferecer em breve pizzas contemporâneas, e xis da Serra gaúcha, de frango e de filé mignon. O Expresso funciona no espaço ocupado até então pela Casa Ângelo no Boulevard.