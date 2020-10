A Pinenge Construções e Incorporações realiza no fim de tarde desta quarta-feira, um Wine Garden exclusivo para convidado, para apresentar o Reserva das Figueiras - condomínio fechado de terrenos residenciais de alto padrão de Guaíba (altosdafigueira.com.br). O nome do empreendimento é em homenagem a uma figueira centenária, a alma da área. A data foi escolhida por ser o dia do aniversário de Guaíba que, neste ano, completa 95 anos. As opções de terrenos vão de 250m2 a 689m2 e contam com toda uma infraestrutura de clube house e lazer externo, além de uma grande praça de uso exclusivo dos moradores. O evento, exclusivo para convidados, será ao ar livre seguindo todas as recomendações de distanciamento social.

Escritório de advogados

Ao celebrar os 25 anos de atuação, a Debora De Boni Firma de Advocacia, de Caxias do Sul, conta com ampliação da sede administrativa graças à expansão de 40% da carteira de clientes em 2020. O crescimento de 100% no espaço físico da sede própria e na equipe envolve também um novo site com blog de conteúdos jurídicos e selo comemorativo.

O novo app do Grilo

Após iniciar sua operação atendendo o bairro Moinhos de Vento e seus arredores, o Grilo Mobilidade e Tecnologia já começou a ir a outros lugares de Porto Alegre, entre eles, o Centro Histórico, embora ainda em fase de testes. O Centro se une aos bairros Auxiliadora, Bom Fim, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Mont'Serrat e Rio Branco, que também já recebem o app.

Clínicas dentárias A e B

Fundada em Frederico Westhphalen, a franquia de clínicas dentárias Oral Brasil já reúne 11 unidades em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso e em três cidades gaúchas, mais 38 contratos para implantação de novas unidades com a meta de chegar a 300 até o final de 2021. Seu foco são as classes A e B, com tíquete médio de R$ 9 mil por paciente na reabilitação oral e venda média nas maiores unidades podendo chegar a R$ 1,2 milhão mensal, e um pay back de 16 a 18 meses. A previsão é fechar 2020 com faturamento de R$ 90 milhões.

Sucessão patrimonial em vida

As advogadas gaúchas Ana Cláudia Redecker e Renata von Mühlen irão ministrar nos dias 4 e 5 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Educação e Desenvolvimento Humano (Inbraedh), o curso de extensão on-line Planejamento Sucessório: Noções Societárias e Tributárias. As aulas serão transmitidas pela plataforma da Microsoft e apresentarão as vantagens de um planejamento patrimonial nos aspectos tributário, societário e sucessório em vida, além das propostas de reformas tributárias em tramitação nas Assembleias Legislativas de alguns estados, alterando o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.