A força da alimentação hiperlocal, a diversidade do sistema delivery, a importância do food care, a comida impressa, o conceito de zero desperdício e a reestruturação sustentável de toda cadeia produtiva serão os principais temas em pauta na segunda edição do Open Food Innovation Summit - maior evento sobre o futuro do alimento, promovido e realizado pelo Open Food Institute e Inventa Evento nos dias 14 e 15 deste mês em formato 100% digital e interativo. O encontro amplia a conversa sobre as soluções e transformações por meio de tecnologia e inovação em um dos setores mais afetados pela pandemia e conta com o patrocínio de Tramontina, Stihl e BRFHub. Os ingressos estão à venda na plataforma InEvent.

O escritório Forster

O escritório Forster Advogados Associados de Porto Alegre reforça seu time com o advogado Rogério Tomás Forster, de forte atuação e experiência nas áreas de societário, propriedade intelectual, administrativo e ambiental. Ele atuou como assessor jurídico na Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, com passagens em órgãos importantes do Ministério da Justiça, entre eles, o Cade.

Outback em Canoas

O restaurante Outback Steakhouse anuncia para o fim do segundo semestre a inauguração de sua primeira unidade em Canoas, localizada no ParkShopping. Com nome e decoração inspirados na Austrália, é reconhecido internacionalmente pelo alto padrão de qualidade e tem entre suas maiores especialidades a famosa cebola gigante Bloomin' Onion e a deliciosa Ribs on the Barbie.

Um parque aquático

A Gramado Parks vai lançar dia 15 deste mês na Praia de Carneiros, em Pernambuco, um parque aquático junto a um resort. A empresa é responsável por empreendimentos inovadores no Brasil como o Snowland em Gramado (RS), e a Rio Star no Rio de Janeiro, maior roda-gigante da América Latina, além de resorts de alto padrão que são comercializados via conceito de multipropriedade.

Mais usinas solares

A startup de investimentos em energia solar Edsun quer fazer os condomínios do litoral gaúcho economizarem na conta de luz. Comandada pelo empresário Cristiano Meditsch, a greentech busca 10 condomínios de casas do litoral para instalar suas usinas solares fotovoltaicas. Os condomínios não precisam desembolsar nada. Os investidores da Edsun compram os equipamentos, garantem a manutenção por todo o tempo do contrato e se rentabilizam via aluguel.

Trator de montanha

A Tramontini, empresa que representa exclusivamente a montadora italiana Antonio Carraro, acaba de anunciar que vai inaugurar na próxima quinta-feira a primeira loja de tratores em Bento Gonçalves. A parceria Tramontini e Antonio Carraro iniciou em 2016, com a introdução no mercado brasileiro dos tratores especiais para cultivos em regiões montanhosas.

Um centro de inovação em Caxias do Sul

O Bom-Dia TI desta sexta, tradicional encontro mensal do setor de tecnologia da Serra Gaúcha promovido pelo Trino Polo, terá como convidado o empresário Daniel Leipnitz, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate)) e CEO da Visto Sistemas. Ele irá falar sobre o Ecossistema de Inovação Catarinense e compartilhará experiências nas ações que transformaram o setor de tecnologia de Santa Catarina, colocando o Estado como um dos mais atrativos para negócios do setor no país. O assunto vem ao encontro da articulação de empresários e lideranças da Serra para instalar um centro de inovação em Caxias do Sul - o Habit. O evento é gratuito e transmitido às 9h pelo Facebook do Trino Polo.