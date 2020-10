Elevadores do Santa Cruz

A thyssenkrupp assina a modernização dos elevadores do edifício Santa Cruz, o prédio mais alto de Porto Alegre, com 107 metros e 34 andares. Com velocidade de 3,5 metros por segundo, eles operam com tecnologias inovadoras, como o Agile, sistema que amplia o controle de tráfego e a gestão do sobe e desce, além do Max, solução de manutenção preditiva da empresa que utiliza os princípios de IoT e e machine learning/IA, para colher os dados dos elevadores em tempo real e identificar falhas antes que elas aconteçam. Localizado no Centro Histórico da capital gaúcha, o prédio é uma referência para a cidade e durante o retorno gradual das atividades, os elevadores vão auxiliar na mobilidade das pessoas que trabalham e moram no local, um público estimado em 4.000 pessoas, por dia.

A startup do produtor

A Atomic Agro, startup que oferece soluções para pequenos e médios produtores rurais, decidiu tornar 100% gratuito o uso de sua plataforma, mudança definida pela agtech, que no início do ano recebeu um aporte de R$ 3 milhões liderado pela Capital Lab. A empresa oferece dados e cotações de câmbio e mercado futuro em tempo real, dados sobre clima, melhores condições comerciais na compra de insumos, equipamentos, sementes e defensivos.

Curso de visagismo

A cirurgiã-dentista Michelle Manfroi, idealizadora do método de visagismo orofacial, lançará a partir da próxima terça-feira sua segunda turma do curso básico de visagismo em plataforma on-line. Com 25 anos de experiência e extenso currículo que unifica saúde e moda, a profissional analisa as formas da face adequando estilo, à forma de vestir e até de cortar o cabelo.

O Mesa Brasil Sesc

Uma nova rede de solidariedade para atuar no combate à fome e desperdício de alimentos em Porto Alegre terá a participação do Mesa Brasil Sesc. Nesta quinta, será assinado um protocolo de intenções promovido pelo Ministério Público do RS, cuja proposta é mediar empresas do comércio de alimentos e organizações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa do Sesc/RS, que fará a logística de coleta e entrega dos produtos, se une a entidades particulares e públicas.

Uma nova âncora do Iguatemi

A Decathlon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos do País, é a mais nova loja âncora do Iguatemi Porto Alegre. Já em funcionamento em uma área de 3,1 mil m2, a unidade oferece ampla gama de produtos para mais de 65 modalidades esportivas. Seu atendimento é especializado, feito por meio de seus colaboradores esportistas, preparados para indicar a melhor opção entre os mais de sete mil artigos de marcas exclusivas, como Quechua, de montanhismo; Domyos, de fitness; Kalenji, de Corrida; e B'twin, de ciclismo.