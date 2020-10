Coworking de restaurantes

O restaurante Dado Bier no Bourbon Shopping Country, fechado em janeiro de 2020 para reformas, se apresenta à cidade de Porto Alegre com um novo conceito. Mais do que um primeiro sinal de retomada do setor, ele representa a completa reinvenção desta importante área: um coworking de operações gastronômicas com 1.200 metros quadrados e que pretende proporcionar ao público um ambiente agregador, cultural e diverso. É o Food Hall Dado Bier, que já conta com duas marcas gaúchas confirmadas: a Sabor de Luna e Butcher Burger.

Um e-book do Sebrae

Sebrae-RS elaborou um e-book de acesso gratuito para facilitar a adaptação de micro e pequenas empresas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ela impacta todos os tipos de negócios que tenham informações de funcionários e dados pessoais de clientes. "Todas as empresas precisam adequar suas políticas para evitar sanções", alerta o analista de soluções do Sebrae RS, Saulo Roberto Henrich Morschel.

Sanitização no Bourbon

Bourbon Assis Brasil recebe, até o dia 9 deste mês, os serviços da CleanNew, empresa de higienização que oferece uma opção de sanitização contra o coronavírus. Em uma cabine no estacionamento do shopping a CleanNew realiza a higienização de veículos e sacolas de compras. Dura só três minutos, não deixa cheiro ou resíduos tóxicos e garante 10 dias de sanitização das superfícies tratadas.

O patrocínio da Renner

Os velejadores da classe Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, que representarão o Brasil na próxima Olimpíada, contarão com a Lojas Renner em sua mais nova parceria rumo aos Jogos de Tóquio. A classe é única na vela olímpica e é o barco mais moderno dos Jogos. O patrocínio se dará através da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial do Esporte do governo federal.

Mais produtos naturais

Shambala Produtos Naturais, de Gravatal (SC), readaptou a logística, ampliou presença nas mídias sociais e cresceu 80% em agosto sobre igual mês de 2019. O resultado animou o CEO, o gaúcho Constantino de Freitas, que anuncia a construção de mais um prédio e compra de equipamentos para atender a demanda por orgânicos e naturais. Com uma linha superior a 600 itens e presença em 125 municípios do RS, a indústria aposta na produção horizontal via parceria com pequenos produtores.

Corridas para o Moinhos

Lançado em julho em Porto Alegre, o Grilo Mobilidade e Tecnologia deu início essa semana a uma parceria com o Moinhos Shopping. Até o dia 15 deste mês, todas as corridas com destino ou partida do shopping terão desconto de 50%, a partir do uso do cupom. MOINHOS50, que deve ser inserido na solicitação pelo app grilomobilidade. Os veículos do Grilo são 100% elétricos e sustentáveis.

Pompéia abre em Itajaí

A rede de lojas Pompéia abre nesta segunda-feira uma unidade em Itajaí, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS. Essa é a terceira da rede gaúcha no estado de Santa Catarina e a 80ª da marca.

Complexo de arquitetura e decoração

Um complexo que reúne arquitetura, decoração e design em local estratégico de Novo Hamburgo, o Glass Mall será o novo empreendimento do Grupo Glass com 4.500m2 de área total e 1.500m2 de área construída em um prédio histórico, investimento total de R$ 4,5 milhões. Sua inauguração está prevista para agosto de 2021, na Av. Victor Hugo Kunz, e terá empresas do segmento de forma permanente. "Trata-se de um verdadeiro complexo de compras, com visitas efetivas e direcionadas a orçamentos e compras", explica o gestor de negócios, Jones Baptista Junior.